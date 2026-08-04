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Van'da görkemli düğün! Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Van’da paraların havada uçuştuğu aşiret düğününde damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı.

Kaynak Gazete
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Van'da görkemli düğün! Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Şeğki (Şeyhanlı) aşiretine mensup iş adamı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı için dillere destan bir düğün düzenlendi.

Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım ile dünyaevine giren Serhat Avcı için ilçede düzenlenen kır düğününe binlerce kişi katıldı.

Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Adeta insan selinin yaşandığı ve yoğun ilginin olduğu organizasyonda konuklar için yarım tondan fazla et tüketildi. Düğünde damada yaklaşık 20 milyon TL nakit, geline ise kilolarca altın takıldı.

Düğün alanına kurulan para sayma makinesi ile düğün sahipleri tarafından dakikalarca sayılan paralar, taşınmak üzere bavula dolduruldu.

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Van'da görkemli düğün! Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı-3 Van'da görkemli düğün! Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı-4 Van'da görkemli düğün! Damada 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı-5
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