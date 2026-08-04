İzmir'de eski sevgilisini öldüren sanığın 'haksız tahrik' savunması kabul edilmedi
Eski sevgilisi Fatma Kara’yı sokak ortasında darbederek öldüren Olgun Gacar’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, sanığın “erkeklik gururum kırıldı” sözünü ve haksız tahrik iddialarını yeterli bulmayarak cezada indirime gitmedi...
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) geçen yıl 11 Mart'ta sokak ortasında darbederek öldüren Olgun Gacar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
Mahkeme, sanığın "erkeklik gururum kırıldı" ve haksız tahrik savunmasını soyut beyan olarak değerlendirerek cezada indirime gitmedi.
3 DEFA YERE VURMUŞ
Gerekçeli kararda, güvenlik kamerası görüntülerinin Gacar'ın Kara'yı boynundan tutup yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından üç kez yere vurduğu belirtildi.
Otopsi raporunda ölümün ağır kafa travmasına bağlı gerçekleştiği vurgulanırken, sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle iyi hal indirimi de uygulanmadı.
Mahkeme, dosyadaki tüm deliller doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerekçeleriyle birlikte açıkladı.