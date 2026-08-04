İstanbul'da 10 yıl süren adalet mücadelesini kazandı! 13 milyon TL tazminat kararı kesinleşti
10 yıl önce açık bırakılan elektrik kofrasındaki patlamada Elanur T.’nin vücudunun yüzde 72’si yandı. Ailesinin açtığı dava sonucunda elektrik şirketinin 13 milyon liralık tazminat ödemesine karar verildi.
Giriş Tarihi:
İstanbul Bağcılar'da Elanur T. (20), 10 yıl önce kapağı açık bırakılan elektrik dağıtım kofrasına düşmesiyle meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Genç kız tam 20 kez zorlu ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
Ailenin açtığı davada İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl elektrik dağıtım şirketini yüzde 100 kusurlu bularak 13 milyon TL tazminat ödemesine hükmetmişti.
Şirket, karara itiraz edip dosyayı üst mahkemeye taşısa da mahkeme, şirketin tüm itirazlarını ve zamanaşımı talebini reddetti.
Adli Tıp Kurumu raporunda Elanur'un bedensel ve ruhsal yetilerini kaybederek yüzde 72 oranında malul kaldığı, 18 ay boyunca tamamen başkasının bakımına muhtaç yaşadığı belirtildi. Adalet mücadelesi ailenin zaferiyle noktalandı.
Haber: Armağan Yılmaz
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam