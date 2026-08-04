Ailenin açtığı davada İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl elektrik dağıtım şirketini yüzde 100 kusurlu bularak 13 milyon TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

İstanbul Bağcılar'da Elanur T. (20), 10 yıl önce kapağı açık bırakılan elektrik dağıtım kofrasına düşmesiyle meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Genç kız tam 20 kez zorlu ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

İstanbul'da 10 yıl süren adalet mücadelesini kazandı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Şirket, karara itiraz edip dosyayı üst mahkemeye taşısa da mahkeme, şirketin tüm itirazlarını ve zamanaşımı talebini reddetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda Elanur'un bedensel ve ruhsal yetilerini kaybederek yüzde 72 oranında malul kaldığı, 18 ay boyunca tamamen başkasının bakımına muhtaç yaşadığı belirtildi. Adalet mücadelesi ailenin zaferiyle noktalandı.

Haber: Armağan Yılmaz

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