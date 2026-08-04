Notta, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum." cümleleri yer aldı.

Ayrıca sağ diz ön kısmında ve her iki diz kapağı dış kısmında yine morarmalar olduğu raporda yer aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Medine Kara, 1 yıllık evli iken 8 Eylül 2017'de evinde asılı olarak bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı ön otopsi raporunda, genç kadının vücudunda 'doku bozukluğu' tespit edilirken, her iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' , sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi.

Ailesi dosyanın tekrar açılmasını talep etti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Bir ay sonra Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan gelen otopsi raporunda Kara'nın intihar ettiği, asılmaya bağlı öldüğü belirtildi.

Rapor üzerine dosya kapatıldı.

Acılı aile Medine'nin, eşi tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü ve karara itiraz etti. Bu sırada Medine'nin yaşadığı işkencelerini yazdığı günlüğü ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan Ahmet Kara, devam eden duruşmalarda suçlamaları kabul etmedi.

Kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Nuray Değirmenci, "Faili meçhul dosyalar açılıp, cinayetler çözülüyor. Ne olur kız kardeşimin şüpheli ölümü ile ilgili de dosya yeniden açılsın" şeklinde konuştu.

Haber: Murat Karaman