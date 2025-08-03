BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Kritik bir aşamadan geçen dünya sisteminin hassas noktalarından birisi olan Akdeniz'de ABD, Rusya, Çin, AB eksenli küresel güç mücadelesi sürerken, Dolmabahçe Zirvesi'nde, YENİ AKDENİZ DENKLEMİ kuruldu. Siyonist İsrail-Kıbrıs Rumlar- Yunanistan'a öldürücü darbe, Türkiyeİtalya- Libya ile yapılan üçlü zirveyle indirildi. Bozulan emperyalist planlar içinde, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki enerji denklemlerinde 'by-pass' etmeyi amaçlanan EASTMED projesi tarihe karışmıştı.



ABD-İsrail-Kıbrıs Rumları- Yunanistan – Avrupa projesi EASTMED bozulduktan sonra, Başkan Erdoğan'ın 2019 yılında Libya ile yaptığı deniz anlaşması da, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz hayallerini denize gömmüştü. Türkiye, 17 Mayıs 2025'te Suriye ile enerji işbirliği anlaşması imzalamıştı.



Ankara, Türkiye karşıtı ABD-İsrail- Kıbrıs Rumları-Yunanistan'dan Avrupa'ya uzanması planlanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'ni, çalışmaz hale getirdi. Haritaya bakıldığında Doğu Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye, bu bölgede enerji denklemlerini değiştirirken, jeopolitik gelişmelere de müdahale etti. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın arka arkaya satın aldığı petrol-gaz arama-sondaj gemileri ve Türk Donanması'nın müthiş hamleleri sonucu, MAVİ VATAN Stratejisiyle DOĞU AKDENİZ'de Türkiye'nin pozisyonu çok gelişti.



SİYONİSTLER PANİKTE

Bu gelişmeler, Doğu Akdeniz'de kirli senaryolar hazırlayan başta Siyonist İsrail ve yandaşlarını panikletti. Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile kurduğu yakın ilişki, Doğu Akdeniz enerji denkleminde etkili bir konumlanmaya yol açtı. Sisi'nin Yunanistan-Kıbrıs Rumları'yla enerji anlaşmalarını askıya alması sağlandı.



Yeni gelişmeler Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki siyasi, hukuki ve diplomatik üstünlüğünü pekiştirecek ve Türkiye'nin bölgesel denizcilik ve enerji projelerinde daha fazla söz sahibi olma kapasitesini artıracaktır.



EVET. Türkiye Akdeniz'de Oyun Kurucu pozisyonuna geldi. İstanbul'da gerçekleşen üçlü zirveye Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez beraberliğini de dahil edersek, Türkiye'nin Cebelitarık'tan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan sahalarda kilit aktör haline geldiğinin kanıtıdır... Türk- Osmanlı İmparatorluğu zamanında AKDENİZ TÜRK GÖLÜ idi.



Yüzyıllar sonra Türkiye'nin Akdeniz jeopolitiği, Doğu Akdeniz'den Cebelitarık'a kadar yayılmış oluyor.



SONUÇ: TÜRKİYE'NİN bugün geldiği küresel pozisyona dikkatle bakınız. Yeni Dünya düzeni inşa edilirken, her alanda yükselen Türkiye, Yeni Yüzyıl'ın kilit ülkesi olarak yerini alıyor. ABD, Çin, Rusya ve Avrupa'nın küresel güç mücadelesi sürerken, Türkiye de bölgesel güç- küresel aktör konumuyla, Doğu Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a ve Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar hemen her cephede 'ezber bozan değişimlere' öncülük ediyor.