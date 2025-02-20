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20 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 20 Şubat 2025

KOÇ
Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun.
Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak.

BOĞA
Aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.
Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir.

İKİZLER
Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve affedici hissedebilirsiniz.
Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir.

ASLAN
Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güler yüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir.

BAŞAK
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.
Bilhassa yalnız olan Başak'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin.

TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir.
Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi genişletiyorsunuz.

YAY
İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.
Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.

OĞLAK
Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.
Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz.

KOVA
Son zamanlarda hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz.

BALIK
Aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak verimli bir hayata geçiş yapabilirsiniz.
İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.

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