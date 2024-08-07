Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bilgi alışverişi için uygun bir gün. Ayrıca dostluklarınıza da güven içerisinde yaklaşabileceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizi sıralı yapmak yeterli olacaktır.

BOĞA

Yapmak istediğiniz şeyler var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız ayrıca iş stresiniz de artabilir.

İKİZLER

Sırlarınızı verdiğiniz kişiler sizlerin tavırlarını destekleseler de kararınızı sezgileriniz ile verin. Kariyer bağlamında başarılı olabilmek için konsantre olmalısınız.

YENGEÇ

Çevrenizi sorgulama moduna geçebilirsiniz.

Onların sizin hakkınızdaki fikirlerini ve düşüncelerini de merak edebilirsiniz. Bu kadar duyar kasmanıza gerek yok.

ASLAN

Aşk planlamalarınızda olumlu sonuçlar alacağınız bir gündesiniz.

Aşk konusundaki bu pozitif enerjili haliniz iş ve diğer planlamalarınızda da etki edebilir.

BAŞAK

Belli başlı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz.

Özellikle iş konusunda yaşadığınız problemler sizde kalma ya da gitme kararı alma hissi uyandırabilir.

TERAZİ

Saklamak zorunda hissettiğiniz bazı konuların yük yarattığını görerek her şeyi tertemiz bir konuma getirip yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz.

AKREP

Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir.

YAY

Gün içerisinde geçmişi bırakma ve hayatınıza güzellikleri davet etme gücünü kendinizde bulabileceksiniz. Kendinizi ifade etmek için uygun bir gün.

OĞLAK

Bugünlerde saf ve temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir. Söylemek istediklerinizi açık yüreklilikle dile getireceğiniz bir gündesiniz. Huzurlu olacaksınız.

KOVA

Bugününüzün olayı kesinlikle kendiniz için en doğru seçimleri yapabilmek olacaktır. Ayrıca son zamanlarda sizleri kıskanan kişiler de olabilir.

BALIK

Bugünlerde bir hayli taktir edilebilirsiniz.

İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.