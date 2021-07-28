28 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugün paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun. Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak.

BOĞA

Aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir.

İKİZLER



Gününüzün bir kısmını işinizle tam ve odaklı bir şekilde ilgilenerek geçirmek isteyebilirsiniz ancak akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz

YENGEÇ

Bugünlerde duygusal konularda kendinizi daha anlayışlı ve affedici hissedebilirsiniz. Bu haliniz de olumlu hissiyat uyandırabilir.

ASLAN

Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güleryüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir.

BAŞAK

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz. Bilhassa yalnız olan Başak'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı arzuların gerçekleşmesi ile beraber kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızdaki gözle görülür iyileşme sizde umut hissi yaratabilir. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi genişletiyorsunuz.

YAY

İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.

OĞLAK

Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Aşk konusunda partnerinizle birbirinize şanslar verebilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz.

BALIK

Aşk ilişkilerinizdeki umudu işinize de yansıtarak verimli bir hayata geçiş yapabilirsiniz. İşinizde olumlu yönde bazı pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir.