4 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde sosyal açıdan kendinizi üstün görebilirsiniz ve edindiğiniz bilgileri başkasını manipüle etmek için kullanmak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sosyal açıdan kendinizi üstün görebilirsiniz ve edindiğiniz bilgileri başkasını manipüle etmek için kullanmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Bu fırsatları iyi değerlendirdiğiniz taktirde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş problemlerini olduğundan büyük hale getirmemeniz gerekiyor.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle sizi kendisine rakip olarak gören ve başarılarınızı hazmedemeyen kişilerle uğraşmanız gerekebilir.

ASLAN

Bütçe, planlama ve finans konularında dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Maddi konularda kendinizi kısıtlanmış ya da şanssız hissedebilirsiniz.

BAŞAK

İtici tutumunuz fark edildiği taktirde dost kaybetmenize neden olabilir. Dikkatli davranmanız sizler için çok daha hayırlı olacaktır.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi tam ifade edemediğiniz, içinizden geçenleri söylemek istemediğiniz bir günde olabilirsiniz.

AKREP

İş yerinizde problemler yaşayabilirsiniz. İşinizi yaparken kavgalardan kaçının. Bilhassa iş verenlerinizin önünde tartışmanız için provake edilebilirsiniz.

YAY

Kariyerinizle ilgili olumlu adımlar atma fırsatı yakalayabilirsiniz. Şikayet etmek elinizdeki güzel gelişmeleri de elinizden alabilir.

OĞLAK

Mümkün olduğunca toprak işleriyle ilgilenebilir, topraklanabilirsiniz. Sakinliğinizi korumları ve işinize odaklanmalısınız.

KOVA

İyi niyetli olsanız da niyetinizin sual edildiğini hissedebilirsiniz. Bunu hatırladığınız taktirde oldukça özgüvenli adımlar atabilirsiniz.

BALIK

Bağ, bahçe toprak işleriyle ilgilenmek negatif enerjinizi atmanıza yardımcı olabilir. Böylelikle daha huzurlu hissedebilir, rahatlayabilirsiniz.