23 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Eleştirilere açık olmanız gereken bir gündesiniz zira özellikle mesleki konularda bugünlerde oluşan dalgınlığınız sizi kolayca ele verebilir.

BOĞA

Özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz ve dikkatinizi vermeniz yapacağınız hataları önleyecektir.

YENGEÇ

Aldığınız kararların arkasında durabilme yeteneğiniz bugünlerde işinize yarayabilir, çevrenizden taktir ve saygı görebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde yazışma odaklı işlerinizde dikkatli olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz. Enerjiniz geçen haftaya oranla düşmüş olsa da hala yüksek.

BAŞAK

Hata yapmamak için sevdiklerinizin ve sevenlerinizin tavsiyelerini dikkate alın, dik başlı olmamaya çalışın. Uyumlu olmak kazançlı olacaktır.

TERAZİ

Duygularınızı ifade ederken çekinebilir ve problem yaşayabilirsiniz. Acemiliği çok fazla sevmeseniz de yeni yeni başardığınız konularda hızlı olmamaya çalışın.

AKREP

Kariyerinizi gerçekleştirirken çıkacak engellere karşı hazırlıklı olacaksınız. Farkında olmadığınız taktirde sizi bir başkasının kararları yönetebilir.

YAY

Son zamanlarda başkalarının yapamadığı, konfor alanından çıkamadığı bazı konularda başarı göstermeniz kıskanılmamıza neden olabilir.

OĞLAK

Herkese hemen güvenip sırlarınızı vermemeye çalışın. Hareketli ve tuttuğunu koparan bir döneme giriş yapmış bulunmaktasınız.

KOVA

Mesleki konularda kendinize zaman ayırarak çizelge ya da planlama yaratmanız gerekebilir. Tutku içeren herhangi bir konuda belirgin başarılar elde edebilirsiniz.

BALIK

Bu aralar aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması moralinizi yükseltebilir ancak ruh halinizi aşk hayatınıza bağlama eğiliminiz olabilir.