KOÇ
Eleştirilere açık olmanız gereken bir gündesiniz zira özellikle mesleki konularda bugünlerde oluşan dalgınlığınız sizi kolayca ele verebilir.
BOĞA
Özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz ve dikkatinizi vermeniz yapacağınız hataları önleyecektir.
YENGEÇ
Aldığınız kararların arkasında durabilme yeteneğiniz bugünlerde işinize yarayabilir, çevrenizden taktir ve saygı görebilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde yazışma odaklı işlerinizde dikkatli olduğunuz taktirde başarılı olabilirsiniz. Enerjiniz geçen haftaya oranla düşmüş olsa da hala yüksek.
BAŞAK
Hata yapmamak için sevdiklerinizin ve sevenlerinizin tavsiyelerini dikkate alın, dik başlı olmamaya çalışın. Uyumlu olmak kazançlı olacaktır.
TERAZİ
Duygularınızı ifade ederken çekinebilir ve problem yaşayabilirsiniz. Acemiliği çok fazla sevmeseniz de yeni yeni başardığınız konularda hızlı olmamaya çalışın.
AKREP
Kariyerinizi gerçekleştirirken çıkacak engellere karşı hazırlıklı olacaksınız. Farkında olmadığınız taktirde sizi bir başkasının kararları yönetebilir.
YAY
Son zamanlarda başkalarının yapamadığı, konfor alanından çıkamadığı bazı konularda başarı göstermeniz kıskanılmamıza neden olabilir.
OĞLAK
Herkese hemen güvenip sırlarınızı vermemeye çalışın. Hareketli ve tuttuğunu koparan bir döneme giriş yapmış bulunmaktasınız.
KOVA
Mesleki konularda kendinize zaman ayırarak çizelge ya da planlama yaratmanız gerekebilir. Tutku içeren herhangi bir konuda belirgin başarılar elde edebilirsiniz.
BALIK
Bu aralar aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması moralinizi yükseltebilir ancak ruh halinizi aşk hayatınıza bağlama eğiliminiz olabilir.