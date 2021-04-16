16 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte. Bugünlerde hırsızlık vakaları yaşanabilir.

BOĞA

Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz.

YENGEÇ

Sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.

ASLAN

Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun. Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.

BAŞAK

Sağlık konusunda temkinli olmayı ve günüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.

TERAZİ

Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa çok daha fazla verim alabilirsiniz. Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınız ve enerjinizin yükseldiği bir gündesiniz.

AKREP

Son zamanlarda İrade gücünüzün arttığı ve mantıkla hareket edilmesi gereken konularda verim alabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY

Bugünlerde başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. İlişkisi olmayan Yay burcu üyeleri bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler.

OĞLAK

Bu aralar sosyalliğiniz ile de bilhassa karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayabileceğiniz günlerin içerisindesiniz.

BALIK

Aileniz ve sevdiklerinizle vakit geçirmenin keyfine varabileceğiniz bugünlerde sosyal hayatınızda belirgin bir farkındalık ve artış gözlemlenebilir.