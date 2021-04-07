7 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Alışveriş yapmak ve ihtiyaçlarınızı tamamlamak için uygun bir gündesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirecek motivasyonunuz da mevcut.

BOĞA

Aşk konusunda yüksek enerjiniz hemen dikkat çekeceksiniz. Enerjinizi düşüren kişi ve konuları kendinizden hızlıca uzaklaştırabileceksiniz.

İKİZLER

Bu aralar zamanlama hatası yapmaktan kaçındığınız taktirde halletmeniz gereken her işinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.

YENGEÇ

İlişkilerinizde beklentinizi tam olarak karşılayamayacak koşullar gelişebilir. Bu noktalardan sizin bakış açınız ve zekanız büyük önem kazanabilir.

ASLAN

Nazik ve ikna edici bir ses tonu ile bilhassa işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabileceksiniz.

BAŞAK

Karakteristik olarak size uyum sağlayamayacak kişileri hayatınıza çekebilirsiniz. Kariyer odaklı konular ön plana çıkarken manevi konulara geçkalabilirsiniz.

AKREP

İşinizde aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir. Böylelikle esnek tutumunuz size başarı getirebilir.

YAY

Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir. Ortadaki her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

KOVA

Bu aralar duygusal konularda hassasiyet gösterebileceğiniz ve hemen ikna olabileceğiniz bir gündesiniz. Sevgi ön planda olacak.

BALIK

Maddi konularda başarılı olmanız ve özel hayatınızda ise zarafetinizle ön plana çıkmanız mümkün. Bu manipülatif halinizi uzun süre kullanmamaya çalışın.

TERAZİ

Bugünlerde sosyal yaşamınızı ilgilendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. steklerinizi daha belirgin dile getirmeniz gerekebilir.

OĞLAK

Tutumunuzu değiştirmeniz gereken olaylarda aksiyon almaktan çekinmeyin. Olayları daha esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir.