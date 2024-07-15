BEKİR HAZAR

TRUMP'IN

120 metre mesafeden kulağından vurulmasına "Bir deli kuyuya mermi attı" diye bakarsanız çuvallamış olursunuz.

Tetiği çeken sadece kullanışlı bir elemandır bu tip olaylarda. Halbuki bir gün önce tetikçinin aynı çatıya çıktığını, bunu polise bildirdiklerini söyleyen görgü tanıkları var. Bir görüntüde de tetikçi siper alırken onu 100 metre öteden izleyen sıradan insanları görüyoruz.

Onlardan biri "Silahını ateşlemeden beş dakika önce güvenlik güçlerine çatıya bir adam atladı ve oraya kamuflajlı elbiselerle uzandı diye ihbarda bulunduk. Ancak hiçbir şey yapmadılar" diyor.

Kimse kılını kıpırdatmıyor.

Adeta ABD'de 16 milyon kişinin sahip olduğu AR-15 tipi yarı otomatik tüfekle ateş açması bekleniyor. Trump'a mermi yağdırdıktan sonra tetikçi beş saniyede kafası parçalara ayrılarak susturuluyor.

Bu resmen "Trump'ı ortadan kaldırma" operasyonudur.

Peki Trump'ın düşmanları kim? Zaten Trump onları açıklamıştı.

Önce "Önümüzdeki dönem ulus devletler dönemi olacak.

Küreselcilik bitecek" dedi. Sonra "Askerlerimi dünyanın her yerinden çekeceğim. Bana savaş çıkarmam için bazı şirketler baskı yapıyor.

Onların oyununa gelmeyeceğim." açıklamasını yaptı. "Irak'ta devlet olarak 1 trilyon dolar harcadık. Çok sayıda askerimiz öldü.

Kazanan şirketler oldu" diye ekledi. "Küresel sermaye düşmanım." dedi. Hızını alamadı küreselcilerin patron olduğu Amerikan Merkez Bankası için "En büyük düşmanım" ifadesini kullandı. O küreselcilerin dünyanın fabrikası haline getirdiği Çin'e de savaş açtı. En büyük düşman ilan etti. Kandan beslenen küresel sermayeye inat "Seçildiğimde Rusya- Ukrayna krizini üç günde bitireceğim" dedi. Ukrayna'nın Yahudi Başkanı Zelensky, İstanbul'da Rusya ile yapılan anlaşmaya imza atmıştı. Ancak küresel sermayenin başkenti ve Çin'in en büyük finansörü Londra'daki Başbakan'dan tokat yiyip, azarlanınca anlaşmayı yırtıp attı.

Çünkü küreselciler çıkarları için en az 10 yıl savaş istiyordu. Savaş ne kadar uzar ve yayılırsa kazançları o kadar artacaktı. Trump ise Zelensky için "Bu adam hayatımda gördüğüm en iyi tüccar. ABD'ye ne zaman adamını atsa bizden 50-60 milyar dolar koparıp gidiyor" diyor, seçildiğinde musluğu kapatacağını söylüyordu.

Amerikan derin devleti, ülkenin küreselcilerin elinde oyuncağa dönerek, 100 trilyon doları aşan borçla uçuruma sürüklendiğini görünce "Beka meselemiz" diyerek Trump'ı iktidara taşımıştı. Küreselciler doymak bilmeyen aç gözlü işadamlarıydı.

Onlarla ancak bir başka işadamı başkan savaşabilirdi. Buna karşılık Küreselciler ellerindeki medya ile topyekün Biden'ı desteklediler.

Hatta instagram, facebook ve twitter'da bile ABD Başkanına yayın yasağı koyan bir ABD ile karşılaştığımızda kimse şaşırmadı. "Yahu Amerikan başkanına yayın yasağı koyan ABD olur mu" demedi.

Twitter, Trump ABD başkanıyken aylarca yayın yasağı koyarak susturdu.

Amerikan derin devleti, en güçlü elemanlarından Elon Musk'a sırf Trump'ın sesini duyuracağı bir alan açmak için twitter'ı satın aldırdı. Bir numaralı derin adam Elon Musk hemen bir anket yaptı.

"Trump'ın konuşma yasağını kaldıralım mı?" diye. Ardından "Anket sonuçları böyle istiyor" diyerek Trump'a konan yasağı kaldırıverdi.

Çok ilginçtir Facebook ve İnstagram'ın yayın yasağı suikast gününe kadar devam ediyordu. Ancak ne olduysa silah ateşlenmeden saatler önce yayın yasağını aniden kaldırıverdiler.

Simpsonlar çizgi filminde Trump'ın tabuta konup gömüldüğünü gördükten sonra herhalde cenaze töreni vaktinin geldiğini önceden haber almışlardı.

Nasıl olsa saatler sonra ölecek adamın konuşacak ve yazacak bir şeyi kalmayacaktı.

Biden küresel sermayenin adayıydı.

Ancak Trump'la karşı karşıya geldiği son tv tartışmasından ağır yenilgiye uğramış bir bunak olarak çıktı. Bu tablo küreselciler için ölüm demekti. O yüzden tüm ülkede ellerindeki medya ile hatta demokrat siyasetçiler, Clinton ve Obama gibi eski başkanlarla, George Coloney gibi ünlülerle Biden'a "Adaylıktan çekil yoksa kaybedeceğiz" diye baskı yaptılar. Halbuki Coloney günler önce Biden için bir etkinlikte sunum yapıp tam 30 milyon dolar bağış toplamıştı. O bile "Çek git yoksa Trump kazanacak" diyordu artık.

Biden ise bu çağrılara eşi Jill'i Vogue dergisine kapak yaptırıp "Geleceğimize biz karar vereceğiz" dedirterek rest çekiyordu.

Biden son NATO zirvesinde bile Ukrayna Başkanı Zelensky'i "Kahraman Putin" diyerek kürsüye davet edecek kadar bunaktı ve durum felaketti. Bu tablo tüm anketlerde seçimi Trump'ın kazanacağını gösteriyordu. İsrail'in kurucusu küresel sermayenin bu suikast planı Biden'a da bir gözdağıydı. Bu saatten sonra çekilirse kimse şaşırmazdı. Ayrıca bir kazançları daha vardı. O da bu suikast başarısız da olsa gündem değişecek ve İsrail soykırımı tüm dünyada geri plana düşecekti. O yüzden tetiği hiç düşünmeden çektirdiler.

Ancak direksiyon derin devletin elinde. Ve bu saatten gaza daha fazla basıp küreselcilerin üzerine sürecekler. Soykırım ortağı ABD'yi büyük belalar bekliyor!