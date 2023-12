BEKİR HAZAR

ABD artık dünyada süper bir güç değil, cücük kadar bir İsrail'e dış politikasını işgal ettirmiş bir uşak, "SÜPER AHMAK" olduğunu ilan eden bir ülkedir. Nokta. Dünyaca ünlü AFP ajansı bir haber geçti. "ABD İsrail'i sertçe azarladı" deniyordu o haberde. Alçaklıkta komedinin tavan yaptığı bir durumdu bu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail tarafına "Gelen videolar çok yıkıcı. Çok sayıda masum Filistinli öldürüldü." diye güya sert sözler söylüyordu. Bu cümleler bile Amerika'nın düştüğü hali en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Dünyada Amerikan nefretinin ve Washington'a olan öfkenin büyümesiyle gözlerini korku sardı. İçeride bile yüzbinler Amerikan caddelerinde Biden yönetimine öfke kusup "Katil" diye bağırıyor. Dünya kamuoyu şu anda savaş ile meşgul olurken, silahlar sustuğunda karşılaşacakları acı gerçekle yüzleşme korkusu Amerikan yönetimini fena halde sardı. O yüzden gelecekte İsrail ile birlikte yargılanmaktan, en azından milyarlarca insan nezdinde beyinlerde "Soykırımcı" damgası yemekten korkuyorlar. Sokaklarda birgün yüzlerine tükürüleceği kabusuyla yaşıyorlar. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail tarafına ilettiği sözler tam bir ahmaklığın ve onun getirdiği korkunun adeta belgesi oluyor. Geçmişte dünyanın en güçlü ülkesi olarak kabul edilen İngilizlerin taktiğini kullanarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar.

Malum İngilizler gece olduğunda ağaca kezzap döküp, gün aydınlandığında "Kim yaptı bu caniliği" diyerek ağacın dibinde ağlayan Millet olarak tanınırdı. Şimdi bu role ABD soyundu.

Malum meşhur bir Kızılderili atasözü var. "Bir denizde iki balık kavga ediyorsa biliniz ki beş dakika önce oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir" deniyor. Şu anda bu uzun bacaklı ABD oldu artık. İsrail'e kızıyor görünüp binlerce uçakla silah ve bombayı İsrail'e taşımaya devam ediyorlar. Gazze'de ölen 10 bini aşkın bebek, çocuk, kadının kanında, üzerinde "Made in Usa" yazan Amerikan bombalarının payı var. Beyaz Saray'ın resmi yayın organında 13 Ekim 2023 tarihinde şöyle bir başlık vardı;

"ABD'nin İsrail'e askeri yardımı neleri kapsıyor?" Bu başlık bile çocuk katliamına, soykırıma ortak olunmanın bir belgesi.

Haberin devamında "Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Amerika'nın İsrail'e desteğinin SAĞLAM VE SARSILMAZ olduğunu bir kez daha vurguladı. Yardım paketi içinde bombayı akıllı mühimmata çeviren navigasyon kitleri de var.

Özel operasyon güçlerinden oluşan bir grup, İsrail ordusuna planlama ve istihbarat alanında destek veriyor." deniyor. SAĞLAM VE SARSILMAZ bir şekilde soykırıma ortaklığın ilanı bu. Daha sonra Amerika'daki üslerde uçaklara bindirilmek üzere bekletilen binlerce bombanın görüntülerini de gururla paylaştılar.

Betonu delip geçen on binlerce bombayı Tel Aviv'e teslim ettikleri, hatta İsrail'deki gizli Amerikan üssündeki tüm bombaları kullanıma açtıkları resmi makamlarca açıklandı. Nerelerin vurulacağına dair istihbarat bile verildiğini de Beyazsaray'ın resmi yayın organından öğreniyoruz iyi mi? The Wall Street Journal da Amerikan askeri yetkilileri ile görüşüp, açıklamaları yayınladı. O haberde "ABD'li yetkililer, yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi." deniyor. Dışişleri Bakanı Blinken "İsrail tarafına daha küçük bombalarla vurun tavsiyesinde bulunduk" derken Wall Stree Journal'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Brian Finucane, söz konusu sevkiyata ilişkin "Bu, Bakan Blinken ve diğerlerinin daha küçük çaplı bombaların kullanılması yönünde bildirdiği tavsiyelerle tutarsız görünüyor." diyerek İsrail'e binlerce büyük bomba hediyesini ifşa etti. Tam bir Siyonist- Evanjelist ittifakının dünyayı aldatma ve soykırıma ortak görünmekten kaçınma oyunları.

Ancak hiçbir şey gizli kalmıyor. ABD de tıpkı İsrail gibi gece Gazze'ye kezzap döküyor, gün ağardığında ise onbini aşan bebek, çocuk, kadın katliamına ağlıyor görünmeye çalışıyor. Sahte gözyaşı dökebilmek için sıkınıyor. O yüzden herşeyin farkında olunduğu dünyada öfke seli büyüyor, Amerikan caddelerinden bile taşıyor.

Ahmak ABD yönetimi Siyonizmi kurtaracağız derken ülkesinde milyonlara Siyonizm öfkesi aşılıyor, katliamı ve suç ortaklığını sorgulatıyor.

Bunun da farkında oldukları için ajanslara "İsrail'i azarladık" gibi laflar edip maçalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar "Soykırıma ortaklık" damgasından kurtulamayacaklar. Bunlar o kadar aptal ki, savaş bittikten sonra İsrail'e adını değiştirmeyi bile teklif ederler. Hani PKK'ya, "PYD-YPG" gibi kılıflar bularak terörün üzerine kamuflaj yaptılar ya. Aynısını tüm dünyada kalplerde mahkum olan "İsrail Devlet Terörü" için de yapmaya kalkarlarsa şaşırmam. Amerika tarihinin en gerizekalı yönetimine sahip olarak "SÜPER AHMAK"lığa talip olan dangalak ve yok olmaya mahkum bir ülkeler artık.