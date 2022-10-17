Guido’nun merkez üssü

GUIDO Goldman, 4 Kasım 1937'de İsviçre'nin Zürih kentinde Alice ve Nahum Goldman'ın çocuğu olarak dünyaya geldi . Babası Nahum, Siyonist Hareketin lideriydi ve Dünya Yahudi Kongresi'nin kurucularından biriydi . Annesi Alice, bir ressam ve bir aile servetinin varisiydi. Ailesi, Alman Şansölyesi Konrad Adenauer , Polonyalı-Amerikalı klasik piyanist Arthur Rubinstein ve First Lady Eleanor Roosevelt de dahil olmak üzere dünya liderleri ve sanatçıları ile iyi bağlantılara sahipti ve evlerinde ağırlandı . Babası Nahum, Dünya Siyonist Örgütü'nün başkanı olarak, Birleşmiş Milletler'de İsrail'in bağımsızlığının savunucusuydu ve Goldman'ın 1960'lar ve 1970'ler boyunca sivil haklar aktivizmini savunması için bir ilham kaynağıydı.

Evet Vikipedia'da Guido Goldman'ı anlatırken yukarıda sizlere aktardığım cümleler kuruluyordu. Babasının Dünya Yahudi Kongresi kurucusu ve Dünya Siyonist Örgütünün başkanı olduğu vurgulanan Guido'nun bir özelliğini daha sizlerle paylaşacağım. Ancak bundan bahsetmeden önce haydi gelin biraz gerilere gidelim.

Haziran 2015'te bir konuyu gündeme getirmiştim bu köşede. Ülkemizde acayip ve tuhaflıkta sınır tanımayan bir takım sivil toplum örgütleri, kurumlar oluşturulmaya başlandığını açıklamıştım. Ve dahası ilginç ilişkiler yumağı ve milyonlarca dolarlık fonlamayı dile getirmiştim. Türkiye'deki bu örgütlenmelere dışarıdan para yağıyordu. O fondaş örgütlerin tamamının da tek amacı vardı; "Erdoğan'ı indirmek".

Detaylara girmeden önce haydi gelin 7 yıl önceki o yazıma gidelim; "Bir balkıyorsunuz bu ülkede çok sayıda örgüt kurulmuş 'Seçimlerde şaibe var, oyları biz takip edeceğiz' diye sosyal medyada örgütlenmişler. Bunlardan biri de Turkish Philantrophy Funds ile ortak çalışıyor.

Yönetim kurulu üyesi Lou Anne King Jensen'e bakıyorsunuz, Soros'a bağlı Crest Foundation yöneticisi... Soros destekli ne kadar STK, üniversite ve Vakıf varsa hepsiyle işbirliği yapıyor. Seçimlerde hile yapıldığını şimdiden öngören bir başka yerli örgüte ise ABD'den milyonlarca dolar yağıyor. O fonları aktaranlardan biri de National Demokratic Institute... Yönetiminde Madeleine K. Albright, Rachelle Horowitz, Kenneth F. Melley, Eugene Eidenberg ve Kenneth D. Wollack gibi isimler bulunuyor. Avrasya direktörlüğünü bir dönem eski CIA ajanı Nelson Ledsky yapıyordu. ABD'li enstitüye para fonlama konusunda Alman Marshall Vakfı da eşlik ediyor." Evet 7 Haziran 2015 seçimlerden bir gün önce kaleme aldığım bu yazının finalinde Alman Marshall Vakfı'nın para yağdırdığı kurumlar aracılığı ile Türkiye'de "Erdoğan'ı indirme" hayalindeki örgütlerin nasıl fonlandığını sizlerle paylaşmıştım. İşte o Alman Marshall Vakfı'nın kurucusu yukarıda size aktardığım Guido Goldman'dan başkası değil. Yani babası Dünya Yahudi Konferansı kurucusu ve Dünya Siyonist Örgütü'nün başkanı olan Guido'dan bahsediyoruz.

Alman Marshall Vakfı'nda Guido'dan bayrağı Rockfeller ve Türkiye düşmanı Soros devraldı. Vakfın isminin başında "Alman" diye tanımlama yapılmasına aldanmayın. Örgüt tamamen Amerikan ve İsrail çıkarları için dünyada ülkelere ve sivil toplum kuruluşlarına para yağdırması ile tanınıyor. Şu anki patronlarından Soros'un en büyük hayali Türkiye'de devrim yapmak ve Bor madenlerine konmak. 1970'lerden beri Bor madenlerinin peşinde… Rahmetli Ecevit, Bor madenlerini kapatmak isteyen Soros'u kovmuştu.

Alman Marshall Vakfını kendine üs haline getiren Soros verdiği bir röportajda "Vakıflarım aracılığı ile sivil toplum örgütlerine para dağıtarak insanları sokağa döküp Ukrayna'da devrimi ben yaptım" diyordu gururla. O devrim gerçekleşmeseydi bugün "Rusya- Ukrayna savaşı" yaşanmayacak, dünya krize girerek sarsılmayacaktı.

Küresel sermayenin tetikçisi Soros'un üssü Alman Marshall Vakfı'nı ziyaret etti birkaç gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu… CHP'den kimler Kemal Bey'i böylesine küresel mikser, Amerikan ve İsrail çıkarlarına kendini adamış vakfa götürdü bilemiyorum? Guido'nun kurduğu vakıfta Neler konuşuldu? Ecevit'in kovduğu Soros'un üssünde amaç neydi? Hiç bilemiyorum.

Arasalar da anlatsalar bana… Ne dersiniz?

Ararlar mı acaba?