Amerikan dümbükleri

NEW York Times Ağustos 2016'da ilginç bir yazıyı kaleme almıştı. Bakın orada ne diyordu.; "Başarısız bir darbe girişimiyle sarsılan Türk hükümeti ve vatandaşlarının çoğu birilerini suçlamak konusunda çaresiz kaldı. Gerçekleri araştırmak yerine, darbe girişimi için ABD'yi suçladılar. Tüm bunlar yeni bir anti-Amerikancılığı ateşledi.

Hükümet, gerçek ve hayali düşmanlara karşı kapsamlı baskı oluşturmaya başladı. Tüm bu gelişmeler hem NATO hem de Amerika ile Türkiye'nin uzun vadeli istikrarlı ilişkileri konusunda ciddi bir risk oluşturuyor."

İşte böylesine hayasız utanmaz bir gazeteden bahsediyoruz. Darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını onlar da yüzde bir milyon biliyor. O terörist darbeci örgüt liderinin ABD'de CIA tarafından korunduğunu da dibine kadar biliyorlar.

Darbe girişiminin CIA adına yapıldığını bilmeyecek kadar salak asla değiller. Buna rağmen utanmadan Türkiye'yi "Hayali düşman aramak" ve "NATO-ABD ilişkileri" konusunda ciddi risk oluşturmakla suçlayacak kadar da embesil yüzsüz takılıyorlar. Son olarak üç gün önce "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye, ittifakın yıkıcı gücü" diye akıl almaz bir makale yazacak kadar densizleştiler. Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması konusunda çağrı yapacak kadar da aptallaştılar. Ne Rusya ile yakınlaşmamız, ne de S-400 alışımızı unutmayarak saldırdılar. Bu alçaklar, ABD dahil, diğer NATO üyeleri ile İsveç ve Finlandiya'nın, bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye saldıran PKK terör örgütüne nasıl silah yağdırdığından tek kelime bahsetmediler. O NATO'nun tamamının, ittifak üyesi Türkiye'ye nasıl silah ambargosu uyguladığını hatırlatacak tek kelime yazmayacak kadar şeref yoksunuydular.

Türkiye'ye saldırana silah, müttefik Ankara'ya ambargo... Bunu hiç sorgulama... Ardından "Neden Rusya'dan silah alıyor, niçin Rusya ile ilişkiler kuruyor" diye suçla... NATO darbesine alkış tut, suçluları koru kolla... Bu ne menem bir sahtekarlıktır? O makalede darbecilere methiyeler yağdıran demokrasi düşmanı Eric Edelman gibi alçakların "Türkiye, Ukrayna'ya satılan SİHA'lara sinirlenen Rusya'ya şirin gözükmek için İsveç ve Finlandiya'yı veto ediyor." şeklindeki yalanlarına dahi yer verdiler. ABD'de kurulan ve Türkiye düşmanları ile FETÖCÜ'lerin cirit attığı "Türk demokrasi vakfı" militanlarıyla saldırıya geçerek, kimlerle iş tuttuklarını deşifre edecek kadar yüzsüzleşti New York Times sayfalarında. E tabii en sonunda ağlıyorlar. "Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip, stratejik öneme hayati derecede sahip bir ülke" diye. "Yönetilemiyor istendiği gibi" diye açık açık yazıp ağıt yakıyorlar iyi mi?.

Evet hayal edemeyeceğiniz kadar stratejik öneme sahip bir ülkeyiz. "Türkiyesiz NATO" umutları sadece ve sadece hayal.

Bunu da çok iyi biliyorlar. Türkiye artık Yeni NATO'da format atıyor, yeni stratejiler belirleyen ülke oluyor. Bunun hazımsızlığı birilerini deliye döndürüyor. NATO'ya "Madem PKK ve Suriye'deki PYD'yi terörist olarak tanıyor, görüyorsun, o halde bunu uygula. Tüm NATO üyeleri bu teröristlere yadım ediyor." Mesajını Finlandiya ve İsveç üzerinden vererek adeta yumruk indiriyor.

Çünkü Türkiye'siz NATO bir hiç. Pentagon birkaç ay önce beş derin adamını Kongreye göndererek senatörlere brifing vermek zorunda kaldı. "Türkiye'siz ne Karadeniz'de, ne Akdeniz'de ne de Ortadoğu'da ABD'nin başarılı olması mümkün değil" diye saatlarce çene patlattılar. Dünyada artık tüm sorunlara "Washington-Ankara-Moskova" üçgeninde çözüm aranıyor. Ankara'nın önemi her geçen gün artarken, Avrupa tüm uluslararası ilişkilerde çöp sepetine atılıyor. Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler Ankara'nın kapısında yalvaracak duruma geliyor. Bu görüntü, New York Times, Washington Post gibi, orjinleri belli dümbükleri çılgına çeviriyor. O yüzden hem dışarıdaki, hem de içimizdeki Türkiye düşmanlarını harekete geçirmek için böyle salakça yazıları, makaleleri sayfalarına umutsuzca taşıyorlar. Yunanistan'dan bile medet umacak kadar zavallılaşıyorlar.

Geçmişte bu tarz operasyonlar iş yapardı.

Ancak şimdi Ankara'yı sadece güldürüyor.

Masalarda vurduğumuz her yumruk, bu dümbüklerin kafasında da patlıyor.

Bizim teslimiyetçi muhalefet iktidarda olsa İsveç ve Finlandiya gibi zübüklerin Ankara'ya gelmesine müsaade etmezdi. PKK'ya silah yağdıran bu ülkelerin başkentlerine koşarak "NATO isteğinize derhal evet" derdi. New York Times'ı, Washington Post'u rahatlatır, FETÖCÜ'lerin, lobicilerin yuvalandığı vakıflara derin bir "Oh" çektirirdi. O yüzden umut oldular bu dümbüklere ve zübüklere. Daha şimdiden Finlandiya gazetelerine PKK'nın HDP'si ile kolkola demeç verip "Sizi koşulsuz NATO'ya alacağız" demediler mi zaten!