Dünyanın köprüsü

UKRAYNA-RUSYA krizi başladığı andan itibaren çok sayıda siyasi, yazar, akademisyen bu savaşın Türkiye'ye olumsuz yönde etki yapacağını söyledi.

Karamsar sözler ekranlardan taştı. Güldüm. Halbuki sizlere yıllardır Türkiye'nin inanılmaz bir yükselişe geçeceğini, hatta "Türk asrı"nın başladığını aktardım. Çünkü dünyada yaşanan tüm krizlerin Türkiye'nin önemini daha da yukarılara taşıyacağını tahmin etmek, görmek için medyum olmaya gerek yok.

Tüm olumsuzluklar, Allah'ın bu ülkeye bahşettiği stratejik konum nedeniyle dünyanın tam merkezindeki Türkiye'yi hayati öneme taşıyor. Evet dünyadaki barışın ve kurulacak yeni dünya sisteminin tam merkezinde, kilit ülke durumundayız.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Çanakkale Köprüsü'nün destansı açılışını dün gözlerim yaşararak izledim. Şu anda yaşanan tüm gerilimler PARA'nın kontrolü aşkına yaşanıyor. Çin'den başlayıp, Avrupa ve Amerika'ya kadar uzanan ekonomik güzergah ve trilyonlarca dolarlık PARA YOL'unun adeta kapısı haline gelecek bir Çanakkale Köprüsü'nden bahsediyorum.

Ukrayna-Rusya savaşı dahi Batı'ya taşınan tüm malların ve enerjinin tehlikeli bir hatta olduğunu bize gösterdi. Tüm dünyada ise Türkiye'nin en güvenli güzergah olduğunu adeta bir kez daha gözlere soktu. İngiltere'nin AB'den ayrılıp Türkiye ile büyük ticari partnerliğe soyunması, ard arda tarihi anlaşmalar imzalaması boşuna mı? Paranın en iyi kokusunu alan yeryüzündeki yegane ülke İngiltere'dir.

Bir zamanlar Çanakkale'yi geçebilme uğuruna yüzbinlerce ölü veren Londra'yı takip ederseniz dün açılışı yapılan köprünün hayati değerini daha da iyi anlarsınız. Böyle bir dönemde Küresel sermayenin kurduğu İsrail'in bile Ankara'ya koşa koşa gelmesi tesadüf mü? Bulduğu doğalgazın Avrupa'ya sevkiyatında, maliyet olarak Türkiye'ye bağlanmak zorunluluğu doğan Tel Aviv de, boru hatları köprüsü ile Ankara'ya teslim oluyor. Onların yeryüzündeki temsilcileri ve aynı zamanda da PARA'nın gücünü elinde tutanlar da rotayı Türkiye'ye çevirdi. Artık Amerikan basınında Çin'i dünyanın fabrikası haline getiren küresel sermayenin yeni hedefi yüksek sesle "Türkiye" diye dillendirilmeye başlandı.

Ukrayna-Rusya Savaşı Çin'in en büyük müttefiki Rusya'yı batırma ve koparma, Pekin'i yalnızlaştırma planının bir parçasıydı. Petrolden kaçışın ilk işaret fişeği bu savaşla atıldı. Nitekim Amerikan yayın kuruluşu Rolling Stones "Putin bir fosil yakıt gangsteridir.

Temiz enerji onu dizlerinden kesebilir. Petrol ve doğalgaz kullanıldığı sürece Putin güçlü olacak. Tabii fiyatları arttıkça.

2 sene önce eksilere düşen brent petrolün varili bu savaşta 130 dolarları test etti. Rusya çok para kazandı. Artan petrol fiyatları Putin'in savaş bütçesini şimdilik karşıladı.

Bunu Washington bilmiyor mu?

Şunun unutmamak gerekir ki, petrol fiyatlarını OPEC değil Washington belirler. Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bazı sisli bulutların fazla olduğunu gösteriyor. Sadece Putin istediği için Ukrayna operasyonu başlatılmamış ihtimali güçleniyor. Eğer dünya yeşil enerjiye geçerse, Putin ve Rusya için büyük çöküş başlar." diye yazdı. Çin'i büyüten küresel sermaye operasyonu gördü. Paraya tapan bu güruh, operasyonları görecek, güç neredeyse oraya biat edecek kadar tilkinin önde gidenidir.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Kiev-Moskova savaşı nedeniyle Rusya'dan çekilen Amerikan şirketlerinin rotalarını Türkiye'ye çevireceğini söyledi. Flake, "1100 kadar Amerikan şirketi Rusya'da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydıracağını söyledi. Bu durum daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için Türkiye için bir fırsat. Geçen yıl ABDTürkiye ikili ticaret hacmi 28 milyar dolara ulaştı. Bu da bir yıl içerisinde yüzde 30'luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye'nin ABD'ye ihracatının artması tabii ki buna bir katkı. Çok etkileyici bu. Salgın sırasında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı yüzde 45 artmış" dedi. Amerikan New York Times ve Washington Post, Flake'in açıklamalarının bir süredir gerilimli giden Türkiye- ABD ilişkilerinde sıcak temasın artacağına işaret olarak gösterdi.

Savaş sonrası İngiltere'den tutun, İsrail ve Amerika'ya, Avrupa'dan Çin'e hatta Rusya'ya tamamı, Türkiye'ye yatırıma koşacak. Ankara yıllardır dünya ticaretinde en güvenli ve ucuz yolun Türkiye olacağını öngürüyor ve alt yapıya tarihi yatırımları boşuna yapmıyordu.

Çanakkale köprüsü, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönemde açıldı. Artık yeryüzünde her yol Türkiye'ye çıkıyor. Bizim dünyadan bihaber muhalefet Batı'ya koşuyor, dünyanın Türkiye'ye koşacağını asla göremiyor. O yüzden onlarla bu mevzuları konuşmayın. Asap bozmaya gerek yok!