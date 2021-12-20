Zeka özürlüler

TERÖRİST örgütleri, kuruyorlar, destekliyorlar, para ve silaha boğuyorlar. Ülkeleri hizaya getirme, diz çöktürme veya parçalama aracı olarak kullanıyorlar.

Ardından insanı delirten bir ahmaklığın içine girip raporlar yayınlıyorlar.

Kurdukları terör örgütleri ile mücadele eden ülkeleri suçluyorlar. Neyle biliyor musunuz? Teröre destek olmakla...

Amerika'nın tam da yaptığı bu işte... Dünyadaki bütün terör örgütlerinin neredeyse tamamının arkasında CIA ve Washington var.

Kahredici olan bu terörist devletin "Teröre yardım eden ülkeler raporu" yayınlayıp, kendinden başka herkesi suçlaması. Son yayınlanan raporda yine Türkiye'ye saldırdılar. Sonra kalkıp araştırma yapıyorlar, Türkiye'de "Amerikan karşıtlığı neden büyüyor" diye. Böyle ahmakça bir araştırma olur mu? Gerek yok ki araştırmaya. Her şey ortada... Washington'un son yayınladığı rapor bile Amerika'dan nefret etmemizi sağlayacak düzeyde.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son raporda "Türkiye yabancı terörist savaşçılar için kaynak ve transit ülke" suçlaması yapılıyor bize.

Biz terörist fışkıran kaynak bir ülkeymişiz. Yuh! Allah belanızı versin.

DEAŞ'ı kim kurdu? Bizzat ABD Başkanı açıklamıştı açıklamıştı "Biz kurduk" diye.

Bu örgüte militan taşıyan İngiliz, Kanadalı, Amerikalı istihbaratçıları yakalamadık mı sınırımızda? Yabancı militanları DEAŞ'a taşıdılar.

Suriye'yi karıştırdılar. PKK'nın adını "YPG" diye değiştirip dünyayı kandırmaya kalktılar. O YPG militanları hala Suriye'de hastanelere bile saldırıyor, Türkiye'nin koruduğu bölgedeki şehirlerde çarşı-pazara canlı bomba gönderip yüzlerce sivil ve masum insanı havaya uçurmuyor mu? Patron siz olduğunuza göre bunların sorumlusu da, eli kanlı olanı da siz değil misiniz? Suriye'de Amerikalı generallerin ziyaret ettiği PKK kamplarındaki CIA uzmanlarınca verilen eğitimlerde teröristleri, APO posterleri altında bomba nasıl üretilir çalışmalarında görmedik mi? PKK bayrakları taşıyanlara binlerce TIR silahı kim gönderdi. Uçaklarla "PKK" diye bağıranlara havadan binlerce paraşütle kim silah yağdırdı? Binlerce DEAŞ'lıyı hapishanelerden para karşılığı sizin YPG dediğiniz ve kucağınızdan indirmediğiniz PKK serbest bırakmadı mı? Kamyonlarla taşımadı mı? O PKK'nın patronu siz değil misiniz?

Size sormadan tuvalete bile gidemeyeceklerini bilmiyor muyuz? Kaynağın ta kendisi sizsiniz. O raporda en başa kendinizi yazın. Ortasına da... Sonuna da... Sadece ve sadece kendinizi. A utanmaz yüzsüzler.

Kaynak mışız? Başınıza kaynak ateşi düşsün utanmaz-arlanmaz ruhsuzlar. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan ve yüzlerce insanımızı öldürüp, binlercesini yaralayan FETÖ'ye kucak açmadınız mı? Hala besliyorsunuz ve son raporda da helikopterler ve uçaklarla silahsız sivil insanları bombalayıp katleden "KATİL FETÖ" için yüzsüzce, alçakça ne dediğinizin farkında mısınız?

FETÖ lideri, yayınladığınız o rapora göre "Kendi iradesiyle sürgünde olan siyasi figür" imiş... Peh peh... "FETÖ kadar başınıza taş düşsün"e mi!..

Raporda açık açık yazmışlar. "FETÖ'ye terör örgütü denemez" diye iyi mi?

Çünkü ardından Türkiye'ye saldırıp, FETÖ'den tutuklananlara sahip çıkacaklar ya! Aynen de öyle yapmışlar. Elemanları olan darbecilerin tutuklanmasına hüngür hüngür ağlıyorlar o raporda. Tam bir Amerikan ikiyüzlülüğü ve alçaklığı...

İçişleri Bakanlığı'na göre, 2015'ten Aralık 2020'ye kadar Türkiye 8.143 kişiyi terörle bağları olduğu şüphesiyle sınır dışı etti. 100 bin teröriste ülkeye giriş yasağı koydu..

2020 sonuna kadar Türkiye 2.343 IŞİD destekçisi şüphelisini gözaltına aldı.

Bunların 333'üne karşı yasal işlem başlattı. Peki ABD ne yaptı? DEAŞ'lıların YPG-PKK kontrolündeki hapishanelerden salınmasına izin verdi. Hatta kamyon gönderdi taşınmaları için.

Sonra da kalkıp raporda "Türkiye sınırdışı ettiği yabancı teröristleri ait oldukları ülkelere bildirmiyor" diye de suçluyorlar.

Şimdi bir şey diyeceğim ama demiyorum. Sen hapishanelerden bıraktırıp, kamyonlarla taşıtırken kime haber verdin a be yüzsüz ötesi beyin yoksunu arsız!

Terör örgütlerini kurup, besleyip, para ve silah yağdırıp, öpüp, koklayıp sırtlarında taşıyorlar sonra da kalkıp teröre kaynak olmakla suçladıkları Türkiye'de neden "Amerikan nefreti artıyor" diye ahmakça araştırmalar yapıyorlar. Bunu ancak zeka özürlüler yapar!