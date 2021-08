Hannah!

HANNAH Armstrong... Üşenmemiş oturmuş bir rapor yazmış. Daha doğrusu ona parayı verenler "Hadi yaz Hannah" demişler. O da görevini yerine getirmiş. Kısaca özetleyecek olursak....

Bakın ne diyor Hannah ablamız;

"Ankara, Afrika'da nüfuz kazanma çabalarında sadece Batılı devletleri değil, Arap devletlerini de geride bıraktı." Vay vay vay... Şu iddialı cümleye bak.

"Türkiye'nin varlığı, birçok batılı ve Körfez gücünün jeopolitik çıkarlarını tehdit ederek bölgedeki varlıklarını sarsıyor." Of of of... Batılılar ve Körfez ülkeleri Afrika'da bizim yüzümüzden sarsılıyormuş. Hannah ablamızın kaleminden gözyaşı damlıyor.

"Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre gibi ülkelerde Fransız liderliğindeki yaklaşım şimdiden sekteye uğradı. Fransa ile gergin bir ilişki içinde olan Türkiye'nin, bölgede kendisini alternatif bir güvenlik ortağı olarak sunması tansiyonu daha da yükseltebilir." Vay canına sayın seyirciler... Fransızların yıllarca sömürdüğü Afrika ülkelerindeki liderliği sekteye uğramış... Hannah ablamızın bu feryadı Eyfel kulesini bile sallıyor.

"Ankara, 2017 yılında Mogadişu'da, türünün Türkiye dışındaki en büyük eğitim üssü olan bir askeri üs açtı. Ayrıca Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun kilit noktalarına askeri güç aktarma stratejisi için kritik olan Mogadişu limanı gibi sağlam bir dayanak oluşturmayı başardı. Türkiye şu anda Somali'nin en etkili yabancı aktörlerinden biri ve birçok Somalilinin umut olarak gördüğü bir model." Afrika elden gidiyor diye bir çığlık atmadığı kalıyor bu cümlelerle Hannah ablamızın.

"Ankara ve Nijer gelecekte Türkiye'den Nijer'e doğrudan operasyonel destek için zemin hazırlayabilecek bir savunma anlaşması imzaladı. Türkiye-Nijer anlaşması Paris ve Abu Dabi'de alarm zillerini çaldırdı." Evet evet Hannah ablamıza göre etekler tutuşmuş, ziller çalıyormuş.

Hatta Türkiye'nin Nijer'de askeri bir üs kurmaya hazırlandığını bile ima ediyor satırlarında bu dertli kadın.

Ve maaşını veren patronları rapor yazmakla görevlendirdiği acıların kadını Hannah finalde Batı'yı uyarıyor; "Pek çok ülke halkı Türkiye'yi Avrupa, Rusya veya Çin'den daha fazla ortak noktaları olan ve kazanacakları çok şey olabilecek güçlü bir uluslararası aktör olarak memnuniyetle karşılıyor." Hannah Batılı bir diplomatla röportaj bile yapmış. Adam "Türkiye Afrika'ya saldırıyor" diye çığlık atıyor. Rapor ise International Crisis Group tarafından yazdırılıyor. Uluslararası Kriz Grubu anlamına gelen kurumun merkezi Belçika'da bulunuyor. 1995 yılında faaliyete geçiriliyor. Kurucuları arasında hepimizin yakından tanıdığı isimler var.

Mesela küresel sermayenin tetikçisi ve ülkelerde parayla devrim yapmakla övünen Georgo Soros... Mesela Morton Isaac Abramowitz... 1991'de ABD'nin Ankara Büyükelçisiydi. İsrail'in ABD'deki bir numaralı lobisi CFR'nin yaldızlı üyesidir. Türkiye düşmanı ve darbe yanlısı, Gezi çanakçısı, 15 Temmuz şakşakçısıdır.

Hannah'a çığlık attıran raporu yazdıran International Crisis Group, iki yıl önce de Türkiye aleyhine bir başka raporu servis etmişti. Orada da PKK'ya sahip çıkıyorlar, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de terör olaylarında artış olacak" diye tellallık yapıyorlardı. Terörün illa ki silahla olması gerekmiyor. Art arda kışlalarımızı yakmaya çalışan PKK'lılar ya yakalandı ya da kovalandı. Bu kadar yangın da tesadüf değil. Alanya'da dün bir mahalleyi ateşe vermeye çalışan iki araç aranıyor. PKK'nın patronu ve komutanı Amerika. Her yangından sonra devletine sallayıp, yerden yere vuran da bizim muhalefet. Hani ellerinde benzinle dolaşan teröristlerin siyasi kanadını meclise taşıyanlar. Acayip bir girdap bu.

Dünyanın her yerinde nüfuzunu artırıp alarm zilleri çaldırırsan birileri tabii rahatsız olacak. Ama bizim ittihatçı kafa muhalefetin Amerikan PKK'nın siyasi kanadıyla iş tutup, PKK'nın çıkardığı yangınlarda devletine saldırması da bir başka acaip iş. Ne diyelim başlarına Hannah düşsün!