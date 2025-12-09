Makbule nine 100 yaşına girdi! Doğum gününü yaptırdığı okuldaki öğrenciler kutladı
İzmir Buca’da yaşayan Makbule Alkan, 2003’te ortaokul yaptırdı. Okula kendisinin ve merhum eşi Süleyman Alkan’ın isimleri verildi. Hayırsever Makbule Nine, geçtiğimiz gün 100 yaşına girdi. Yaptırdığı okuldaki öğrenciler, doğum gününü fidan dikimiyle kutladı.
