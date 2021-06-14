Eziyet

İSTER inanın isterseniz ittihatçı kafa muhalefet olup inanmayın....

Gerçekler neyse odur.

Türkiye İHA stratejisiyle çok önemli bir güç haline geldi.

ABD ve Batı Ortadoğu'da geri kalırken, Türkiye, Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki etkisi artıyor. Diplomatik, ticari ve askeri etki, Türk silahlarının teknolojisi ve etkisi ile artıyor.

Türkiye, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelerde satarak daha büyük İHA pazarında da ana taşıyıcı haline geldi. Her anlaşma aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da geliştiriyor. Geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında, Türk droneları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının merkezinde Türk desteği vardı. Türkiye'nin bu etkisi Batı ülkelerini de çaresiz bırakıyor.

Türkiye yeni bir dönemin startını verdi. Ürettiği İHA'larla elde ettiği jeopolitik güç yükselişe geçti.

Hiçbir ülke İHA dinamiğinden Türkiye kadar faydalanmadı ve Bayraktar satışlarının Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını daha da ileri taşıdı. Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline gelmesi dengeleri Türkiye lehine değiştirdi.

Hiç kuşku yok ki bu adımlar Ortadoğu'daki ABD ve Batı çıkarlarını sarstı. Türkiye aktif adımları ile Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'da etkisini artırdı. Bu da yeni dönemde Türkiye etkinliğini işaret ediyor.

İlk giriş cümlemiz hariç buraya kadar yazılanların tamamı İngiliz Reuters ajansına ait.

Keyifle okudum, satırına dokunmadan sizlerle paylaşmak istedim.

Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeden önce bu analizi yayınlama ihtiyacı hissetti Reuters ajansı.

Çok da iyi yaptı. Bir Türk olarak yağlarımız eridi.

Aylardır savunma sanayiinde hangi noktalara geldiğimizi burada hemen hergün yazıyorum.

Batı basınında da sürekli aynı konuda hergün aynı övgüler yağıyor.

Bizim ittihatçı kafa muhalefet zerrelerine kadar Batıcıdır ama Batı'da yazılanları okumaz.

Çünkü onların yazılımları gerçekleri okumaya değil sadece gelen talimatları uygulamaya kodlanmıştır.

Ne diyor İngiliz Reuters...

"Türkiye çok önemli bir güç haline geldi." Vay canına sayın Batılılar durumları yaşanıyor.

Biz söylesek herşeyi Batı'dan bekleyen ittihatçı kafalara sahip muhalefetimiz "Hayıır" diye bir yerlerini yırtar. Ancak onların çok sevdiği Batı'nın Reuters ajansı "Dengeler Türkiye lehine değişti" diye avaz avaz bağırıyor.

Attığımız adımların Ortadoğu'da ABD ce Batı çıkarlarını fena halde sarstığını tüm dünyaya haykırıyor.

"Türkler silah sattıkları ülkeleri kendine bağlayarak çıkarlarını pekiştiriyor" diyor.

Bize bağımlı hale geldiklerini ima ediyor. Daha da ötesi müthiş bir itirafta bulunuyor. "Batı Türkiye'nin bu hamleleri karşısında çaresiz kaldı" diye.

Evet o çaresizliğin EZİYETİNİ yaşayan Batı'nın elinde şimdi tek bir umut kaldı. Uzaktan kumandalı muhalefetimizin iktidara gelmesi onlar için tek çare.

Çünkü temel atmama törenleri düzenleyen Batı yanlısı her projeye karşı muhalefetimiz onlar için tek umut.

O yüzden Friedrich Nietzsche'den bir cümleyi eziyet altındaki Batılıların yüzlerine çalalım. Bakın ne diyor Friedrich abimiz; "Umut sadece eziyetin süresini artırır."