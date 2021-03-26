Seni senii

TRUMP'IN "Bunak" dediği Biden ABD Başkanı olarak son haftalarda zor günler yaşıyor. Merdivenlerden arka arkaya üç kez düşüyor.

Son bir hafta içinde yardımcısı Kamala Harris için iki kez "Başkan" tabirini kullandı. Dünya medyasında geniş yankı buldu bu gafı. "Biden başkan olduğunu unuttu. Kamala Harris'i başkan ilan etti" diye başlıklar atıldı. Son günlerde de ekibi tarafından Biden'ın konuşmasına izin verilmedi. Açıklamalarını yazılı olarak yapması da yadırganmaya başladı.

Ve son gelen görüntü de ilginç ötesi bir manzaraydı.

Koskoca ABD başkanı Biden, gazetecilerle konuşurken cümlenin ortasında duruyor, kilitleniyor, cümlenin devamını getiremeyerek susuyor, yere bakıyordu.

Etrafındaki Beyaz Saray yetkilileri panik halinde gazetecileri adeta kovarcasına dışarı çıkarıyorlardı.

O görüntülerde bir tuhaflık vardı ABD Başkanı'nda. Sanki hastaydı. İzlerken "Bu adamı zehirlediler mi ne? Bunaklığı hızlandıracak ilaçlar mı veriyorlar?" diye sorguladım. "Sanki çok kısa ömrü kalmış gibi davranıyor" izlenimine kapıldım.

Biden koltuğa oturmadan önce Aralık 2020'de kaleme aldığım makalede "Adam yaşlı ve görev sürecinde ölürse yerine ilk kadın Başkan olarak Kamala Harris geçecek" diye yazmıştım. ABD'nin başına "siyahi kadın başkan" bir projeydi. Biden'ın özellikle seçildiğini ve kısa süreli başkan olacağını hissediyordum. ABD şu anda adım adım Kamala Harris dönemine doğru gidiyor. Bunak Biden'ın geçiş aracı olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Biden'ın demans hastası olduğu ortaya çıktı, gizleniyor.

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik gibi beyne bağlı mental fonksiyonların bozulmasıydı.

Yani bunamaydı. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yaptığı ziyarette konuşamayan Biden, apar topar Gizli Servis tarafından başka bir odaya alınmıştı. Seçim kampanyasında da birçok kez konuşmasını unutan Biden'ın ciddi sıkıntılarının olduğu artık Amerikan medyasında da yer almaya başladı.

Hatta ABD Anayasası'nın ek 25. maddesi de konuşulmaya başlandı.

ABD Başkanı'nın sağlık veya başka bir nedenle görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının görevi devralmasını içeriyor. Bu maddeyi koyma ihtiyacı John Kennedy'in suikasta kurban gitmesinin ardından ortaya çıktı ve yasalaştı. Alakasız gibi gözükse de gelelim bizim muhalefete... Bunak Biden bizim muhalefete yardım ederek Erdoğan'ı indireceğini söylüyordu. Bizimkiler içten içe seviniyor, bir bunaktan medet umuyorlardı.

Hatta bizim muhalefette "Biden Erdoğan'ı neden aramadı" diye gülünç konuşmalar yaparak bundan bile medet umanlar da vardı. Muhalif siyasiler, yazarlar hatta akademisyenlerimiz bile ekranlarda "Dış politikamız mahvoldu. Bakın bakın Biden Erdoğan'ı aramadı" diye bas bas bağırıyorlardı.

Yahu adam konuşamıyor ki? Bunak! Neden arasın Erdoğan'ı? Aramaya kalksa konuşmanın ortasında durur. Cümlesini tamamlayamaz. Yere bakar!

Ekibi fark edince panik halinde alır elinden telefonu.

"Seni senii" der azarlar ve zavallı adama parmak göstermez mi?