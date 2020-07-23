Michael'ın itirafı

Bloomberg Medya Amerika'nın dünyaca ünlü yayın organlarından biri. Özellikle ekonomi ve siyasi analizlerde ciddiye alınan bir kurum. New York valiliği ve Belediye başkanlığı yapan, Yahudi bir aileye mensup olan Michael Bloomberg tarafından 1994 yılında kuruldu. Michael'ı daha önce sizlere anlatmıştım. Tekrar hatırlamakta fayda var. Bugün 50 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zenginlerinden biri.. 3 yıl önce Şalom Gazetesi tarafından "İsrailsever hayırseverleri" listesinde en üst sıralarda gösterildi.

İşte bu Michael Bloomberg, Şalom gazetesi tarafından dünyadaki en güçlü "Zionaires"lerden biri olarak takdim edildi. İsrail'in gönüllü bağışçılarından Zion, yani Siyonist'ti. Aynı zamanda da Aires yani bir İsrail koçuydu. 2014'te hizmetlerinden ötürü kendisine Yahudi Nobeli olarak bilinen 1 milyon dolarlık Genesis ödülü verildi. Sahibi olduğu Bloomberg medya yıllardır Türkiye'ye saldırıyor. "Hasta ülke" ilan ediyor, Başkan Erdoğan'a her fırsatta düşmanlık içeren harlere imza atıyordu. Michael'ın Bloomberg'i geçtiğimiz hafta, "Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel bir güç olması için Batı'ya meydan okuyor" başlığıyla bir analiz yayınladı.. "Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete yeniden açması, Türkiye'nin küresel sahnede Müslüman güç olarak rolünü yeniden kurma misyonunun taç sembolü olacak" diye başlayan yazıda ilginç itiraflar vardı.. Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'yi uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü belirtiliyor ve şöyle devam ediyordu; " Libya'da Türk müdahalesi, BM tarafından onaylanan bir hükümeti kurtardı. AB açısından, Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya akışına karşı bir tampon olarak rolü, Doğu Akdeniz'deki gaz araştırmaları üzerinde ticari yaptırımlar uygulanmasını çok riskli hale getirdi. Gerçek şu ki AB, Türkiye söz konusu olduğunda dişsiz bir aslan. Ve Erdoğan bunu epeydir anlamış durumda."

Evet "Hasta ülke" diye damgaladıkları Türkiye'yi, ağızlarındaki baklayı çıkararak "bölgesel güç" ilan ediyorlardı. Washington-Ankara-Moskova eksenini