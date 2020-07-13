“Eyvah Türkler!”

CHP milletvekili "Sultanahmet de müze yapılmalı" çağrısı yapıyor.

CHP'ye verdikleri destekle tanınan ünlü isimler Ayasofya'nın cami yapılmasına karşı çıkan sayısız tweete imza atıyor.

Yeni parti kuran Ali Babacan "Umarım sonuçlarını hesaplamışlardır" diyerek iktidara gönderme yapıyor. Onun kurucu üyesi Ayasofya'nın camiye çevrilmesini" "Bu AYIBIN meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım. Kötü adım" diye yorumluyor. Amerikalı generallerin eğitip yönettiği PKK'nın siyasi organı HDP milletvekili "Ayasofya kiliseye dönüştürülmeli" diyor. FETÖ'nün üst düzey ismi dün "Ayasofya gaspedilmiştir.

Kiliseye çevrilmeli" diye tweet atıyor.

Bakıyoruz dünyaya... Yunan dışında bu kadar şiddetli tepki gösteren yok. Öfke içimizden, bu ülkeyi yönetmeye talip olanlardan ve güdümlü terör örgütlerine maşalık yapanlardan geliyor. Bugün dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'da yaşıyorsak, bunu fethi gerçekleştirenlere ve canını veren şehitlerimize borçluyuz. O Fatih Sultan Mehmet Han ki, Ayasofya camiini vakfiyeye devredip "Kim ki bunu değiştirirse Allah'ın, meleklerin, insanların laneti üzerine olsun" diyor vasiyetinde.

Hadis-i Şerif'le övülmüş Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine ters duracak, bedduasına Fransız kalacak tipler içimizden çıkıyor. Asil Millet'ten, Fatih Sultan Mehmet Han ve şehitlerinin aşkıyla yanan halktan bu kadar kopuk tipler aramızda dolaşıyor. Terör örgütü üyesi maşaları "Ayasofya kiliseye döndürülsün" çağrısına hiç üzülmemeli..

Onlar sonuçta maşa... Karar verme yetkileri yoktur. Ancak ülkeyi yönetmeye talip kişiden Ayasofya'nın camiye çevrilmesine, "İktidarın içerideki ve dışarıdaki yansımalarını, sonuçlarını hesap ederek bu kararı aldığını ümit ediyorum" açıklaması gelince orda durmak lazım.

Ne demek içerideki yansımaları?... Belli değil mi? Bu aziz milletin yıllardır ezanları susturulmuş Ayasofya camiine yapılan zulme nasıl kahrolduğunun farkında değil misiniz?

Ve dahası... "Dış yansımalarına bakmak lazım?" imiş?.. Dış yansıma dediği "BATI ne der?" kompleksi.

Yıllarca bu cümle ile kafası toprağa gömdürülmüş, korkutulmuş, sindirilmiş ezik Türkiye yok artık. O dış yansımalar dediği BATI'nın eski ezik Türkiye'ye sopa olarak kullandığı dünya medyası yakın bir zamanda eş zamanlı olarak yayına başladı. "Ayasofya camiye çevrilemez" diye. Ortada fol yoktu. Durduk yerde kampanyaya başladılar. Hemen akabinde bir tetikçi Y.Zelanda'da camiye saldırtıldı.

Önüne geleni öldüren o tetikçi eline tutuşturulmuş bir manifesto yayınlıyor ve "Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak ettiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" diyordu. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun hale getirilmesi tam bağımsızlığımızın ilanı demekti. Adamlar, Yeni Türkiye'nin attığı adımların nereye gittiğini görüyordu.

Yayınlarla ve tetikçilerle mesaj göndererek durdurmak istiyorlardı. Nitekim ABD Kongresi'ne yakın, ülkenin en önemli 10 düşünce kuruluşundan olan The Heritage Foundation, Mart 2019'da Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bir çalışma yapmıştı. Saldırgan Brenton Tarrant'ın, manifestosunda "Ayasofya" ile ilgili sözlerini irdelemişti. Sonrasında Kongre üyelerine özel olarak sunduğu raporda, "Ya Türkiye güçlü ve tam bağımsız ülke olarak Ayasofya'yı camiye dönüştürecek ya da Türkiye tamamen dışa bağımlı olacak ve Ayasofya kiliseye dönüşecek. İki ihtimal de güçlü. Türkiye askeri anlamda güçleniyor. Askeri olarak dışa bağımlılığı azalan Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'da masaya oyuncu olarak oturabilir. Eğer bu başarılı olursa, Ayasofya'nın cami oluşunu izleriz" deniliyordu. Evet adamlar binlerce km öteden görüyor ve "Eyvah Türkler fena geliyor" diye uyarıyordu. Ve haklı çıktılar. Ayasofya camiye dönüştü. Yani kongreye sunulan çalışmada denildiği gibi dışa bağımlılığın canına ot tıkandı.

Masalar kuruldu, o masalarda başköşeye oturuldu ve tam bağımsızlık dünyaya ilan edildi. Herkes bugün kimlerle yanyana olduğunu hesap etmeli... Ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetinin yanındayım.

Ve laneti kaldırmak için bu vasiyete sahip çıkan aslanların... Asıl ve mutlak hesap dünyayı kan gölüne çeviren o dış yansımalara verilmeyecek... Gerçeği kıyametten sonra...