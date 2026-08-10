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İŞKUR'da 83 bin açık iş: En çok hangi kadrolar aranıyor? İstanbul ilk sırada

Bu yılın ilk 7 ayında işverenlerden 1.4 milyondan fazla açık işe eleman talebi alan İŞKUR, 847 bin 805 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Turizm ve imalat sektörleri açık işlerde ve istihdamda öne çıktı. Halen başvuruya açık 83 bini aşkın açık iş var. İşte detayları…

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İŞKUR'da 83 bin açık iş: En çok hangi kadrolar aranıyor? İstanbul ilk sırada

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama önemli katkı sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

"848 BİNE YAKIN İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK"

İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirten Işıkhan şöyle dedi:

"Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1.4 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Açık işlerin önemli bir bölümünü 83 bin işçi arayışı oluşturuyor.Açık işlerin önemli bir bölümünü 83 bin işçi arayışı oluşturuyor.

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR verilerine göre, ocak-temmuz döneminde işe yerleşen 847 bin 805 kişinin 321 bin 790'ı kadın, 276 bin 120'si genç, 27 bin 630'u engelli ve 155 bin 502'si yükseköğrenim mezunu oldu.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

En fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

İşverenler farklı sektörlerde çalıştırmak üzere yeni personel arıyor.İşverenler farklı sektörlerde çalıştırmak üzere yeni personel arıyor.

Temmuz ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 204 bin 228 oldu. İlk 7 ayda ise 1 milyon 414 bin 414 açık iş alındı. En fazla açık iş sektörler itibarıyla (497 bin 5 açık iş ile) imalat sanayii, meslekler itibarıyla da "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson)" mesleklerinde alındı.

İŞKUR'un verileri iş gücü piyasasındaki hareketliliği ortaya koyuyor.İŞKUR'un verileri iş gücü piyasasındaki hareketliliği ortaya koyuyor.

İSTİHDAMA TURİZM DAMGA VURDU

İlk 7 ayda hem açık işlerde hem işe yerleştirmelerde turizm öne çıktı. İŞKUR, işe yerleştirmelerde ilk 10 mesleği şöyle açıkladı:

Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 64.674
İşe yerleştirme: 61.698

Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş: 51.012
İşe yerleştirme: 48.459

Reyon görevlisi
Açık iş: 31.998
İşe yerleştirme: 29.659

Servis elemanı (garson)
Açık iş: 33.139
İşe yerleştirme: 24.312

Güvenlik görevlisi
Açık iş: 27.251
İşe yerleştirme: 24.148

Özellikle işçi ve ara eleman ihtiyacının devam ettiği görülüyor.Özellikle işçi ve ara eleman ihtiyacının devam ettiği görülüyor.

Market elemanı
Açık iş: 24.104
İşe yerleştirme: 21.762

Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 20.072
İşe yerleştirme: 16.856

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle)
Açık iş: 17.835
İşe yerleştirme: 15.059

Kasiyer
Açık iş: 19.199
İşe yerleştirme: 13.815

Satış elemanı / danışmanı
Açık iş: 25.630
İşe yerleştirme: 13.326

Açık iş sayısı, işverenlerin personel ihtiyacının yüksek olduğunu gösteriyor.Açık iş sayısı, işverenlerin personel ihtiyacının yüksek olduğunu gösteriyor.

Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş64.674
İşe yerleştirme61.698
Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş51.012
İşe yerleştirme48.459
Reyon görevlisi
Açık iş31.998
İşe yerleştirme29.659
Servis elemanı (garson)
Açık iş33.139
İşe yerleştirme24.312
Güvenlik görevlisi
Açık iş27.251
İşe yerleştirme24.148
Market elemanı
Açık iş24.104
İşe yerleştirme21.762
Konfeksiyon işçisi
Açık iş20.072
İşe yerleştirme16.856
Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle)
Açık iş17.835
İşe yerleştirme15.059
Kasiyer
Açık iş19.199
İşe yerleştirme13.815
Satış elemanı / danışmanı
Açık iş25.630
İşe yerleştirme13.326

İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip edebiliyor.İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip edebiliyor.

12 BİNİ İSTANBUL'DA

Halen İŞKUR'da 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. En fazla açık iş 12 bin 465 ile İstanbul'da bulunurken, 5 bin 806 açık işle Ankara, 4 bin 956 açık işle Bursa, 4 bin 844 açık işle Antalya, 4 bin 548 açık işle İzmir, 4 bin 65 ile Kocaeli takip ediyor.

Mesleklere göre açık işte ise ilk sırayı 16 bin 982 açık işle beden işçisi alırken, 3 bin 444 kişiyle temizlik görevlisi, bin 258 kişiyle satış elemanı, bin 224 kişiyle servis elemanı izliyor. Gazaltı kaynakçısı, elektrikçi, forklift operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.

İlanlarda farklı meslek grupları ve sektörlere yönelik kadrolar yer alıyor.İlanlarda farklı meslek grupları ve sektörlere yönelik kadrolar yer alıyor.

İŞTE AÇIK İŞLERDE İLK 30 MESLEK

Halen İŞKUR'un internet sitesinde başvuru alınan ilanlara göre açık iş sayısının en yüksek olduğu ilk 30 meslek şöyle:

Meslek
Açık İş Sayısı
Beden işçisi (genel)
16.982
Temizlik görevlisi
3.444
Satış elemanı / danışmanı
1.258
Servis elemanı (garson)
1.224
Paketleme işçisi
1.175
Makineci dikiş
1.050
Konfeksiyon işçisi
1.038
Turizm ve otelcilik elemanı
1.033
Kasiyer
1.027
Ön muhasebeci
964
Market elemanı
878
Gazaltı kaynakçısı
869
Ambar/depo görevlisi
858
Şoför-yük taşıma
826
Forklift operatörü
758
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
714
Aşçı
713
Bulaşıkçı
637
Kaynakçı
627
Büro memuru (genel)
603
Güvenlik görevlisi
575
Mutfak görevlisi
575
Akaryakıt satış elemanı
562
Reyon görevlisi
562
Kamyon şoförü
552
Plastik enjeksiyon üretim elemanı
507
Elektrikçi
482
Satış danışmanı / uzmanı yardımcısı
480
Perakende satış elemanı (gıda)
463
Balıkçılık ve avcılık işçileri
446
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