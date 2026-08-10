İŞKUR'da 83 bin açık iş: En çok hangi kadrolar aranıyor? İstanbul ilk sırada
Bu yılın ilk 7 ayında işverenlerden 1.4 milyondan fazla açık işe eleman talebi alan İŞKUR, 847 bin 805 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Turizm ve imalat sektörleri açık işlerde ve istihdamda öne çıktı. Halen başvuruya açık 83 bini aşkın açık iş var. İşte detayları…
İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama önemli katkı sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.
"848 BİNE YAKIN İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK"
İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirten Işıkhan şöyle dedi:
"Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1.4 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."
İMALAT İLK SIRADA
İŞKUR verilerine göre, ocak-temmuz döneminde işe yerleşen 847 bin 805 kişinin 321 bin 790'ı kadın, 276 bin 120'si genç, 27 bin 630'u engelli ve 155 bin 502'si yükseköğrenim mezunu oldu.
En fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.
Temmuz ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 204 bin 228 oldu. İlk 7 ayda ise 1 milyon 414 bin 414 açık iş alındı. En fazla açık iş sektörler itibarıyla (497 bin 5 açık iş ile) imalat sanayii, meslekler itibarıyla da "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson)" mesleklerinde alındı.
İSTİHDAMA TURİZM DAMGA VURDU
İlk 7 ayda hem açık işlerde hem işe yerleştirmelerde turizm öne çıktı. İŞKUR, işe yerleştirmelerde ilk 10 mesleği şöyle açıkladı:
Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 64.674
İşe yerleştirme: 61.698
Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş: 51.012
İşe yerleştirme: 48.459
Reyon görevlisi
Açık iş: 31.998
İşe yerleştirme: 29.659
Servis elemanı (garson)
Açık iş: 33.139
İşe yerleştirme: 24.312
Güvenlik görevlisi
Açık iş: 27.251
İşe yerleştirme: 24.148
Market elemanı
Açık iş: 24.104
İşe yerleştirme: 21.762
Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 20.072
İşe yerleştirme: 16.856
Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle)
Açık iş: 17.835
İşe yerleştirme: 15.059
Kasiyer
Açık iş: 19.199
İşe yerleştirme: 13.815
Satış elemanı / danışmanı
Açık iş: 25.630
İşe yerleştirme: 13.326
12 BİNİ İSTANBUL'DA
Halen İŞKUR'da 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. En fazla açık iş 12 bin 465 ile İstanbul'da bulunurken, 5 bin 806 açık işle Ankara, 4 bin 956 açık işle Bursa, 4 bin 844 açık işle Antalya, 4 bin 548 açık işle İzmir, 4 bin 65 ile Kocaeli takip ediyor.
Mesleklere göre açık işte ise ilk sırayı 16 bin 982 açık işle beden işçisi alırken, 3 bin 444 kişiyle temizlik görevlisi, bin 258 kişiyle satış elemanı, bin 224 kişiyle servis elemanı izliyor. Gazaltı kaynakçısı, elektrikçi, forklift operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.
İŞTE AÇIK İŞLERDE İLK 30 MESLEK
Halen İŞKUR'un internet sitesinde başvuru alınan ilanlara göre açık iş sayısının en yüksek olduğu ilk 30 meslek şöyle: