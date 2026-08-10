İŞKUR'da 83 bin açık iş: En çok hangi kadrolar aranıyor? İstanbul ilk sırada

İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip edebiliyor.

12 BİNİ İSTANBUL'DA

Halen İŞKUR'da 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. En fazla açık iş 12 bin 465 ile İstanbul'da bulunurken, 5 bin 806 açık işle Ankara, 4 bin 956 açık işle Bursa, 4 bin 844 açık işle Antalya, 4 bin 548 açık işle İzmir, 4 bin 65 ile Kocaeli takip ediyor.

Mesleklere göre açık işte ise ilk sırayı 16 bin 982 açık işle beden işçisi alırken, 3 bin 444 kişiyle temizlik görevlisi, bin 258 kişiyle satış elemanı, bin 224 kişiyle servis elemanı izliyor. Gazaltı kaynakçısı, elektrikçi, forklift operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.