Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hanelerde artan klima kullanımına ilişkin bir çalışma yaparak enerji verimliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre; önümüzdeki 10 yıllık dönemde hanelerdeki klima sayısının ve elektrik tüketiminin 2 katına çıkması bekleniyor. Hanelerde kullanılan klimaların geçen yıl elektrik tüketiminin 5-6 bin GWh seviyesinde olduğunu belirlenirken, bu tüketimin 2035'te 12 bin GWh'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan klima kullanımının elektrik tüketimine etkisini inceledi. (Fotoğraflar AA'dan, DHA'dan ve İHA'dan alınmıştır.)

BAKANLIK UZMANLARI AÇIKLADI

Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 °C olarak ayarlanmasını öneren Bakanlık uzmanları, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 °C'lik yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır." uyarısını yapıyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırıyor. Türkiye'de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken, özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geliyor.

Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor.