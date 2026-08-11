Klimayı kaç derece çalıştırmalıyız? Bakanlık açıkladı: Böyle kullanan faturada yüzde 15 tasarruf ediyor
Yaz sıcaklarının etkisiyle klima kullanımı artarken, elektrik tüketimindeki yükselişe karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan önemli bir uyarı geldi. Bakanlık uzmanları, klimaların en düşük 24 dereceye ayarlanmasını önerirken, sıcaklık ayarının her 2 derece yükseltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15’e varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekti. Önümüzdeki 10 yılda hanelerdeki klima sayısının iki katına çıkması beklenirken, klima kaynaklı elektrik tüketiminin de 2035’te 12 bin GWh’nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hanelerde artan klima kullanımına ilişkin bir çalışma yaparak enerji verimliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre; önümüzdeki 10 yıllık dönemde hanelerdeki klima sayısının ve elektrik tüketiminin 2 katına çıkması bekleniyor. Hanelerde kullanılan klimaların geçen yıl elektrik tüketiminin 5-6 bin GWh seviyesinde olduğunu belirlenirken, bu tüketimin 2035'te 12 bin GWh'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.
BAKANLIK UZMANLARI AÇIKLADI
Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 °C olarak ayarlanmasını öneren Bakanlık uzmanları, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 °C'lik yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır." uyarısını yapıyor.
İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırıyor. Türkiye'de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken, özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geliyor.
Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor.
KLİMA KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da klima kullanımındaki artışı ve bunun elektrik tüketimine etkilerini tespit etmek üzere bir çalışma yürüttü. Bakanlık tarafından yürütülen çalışma, enerji tasarrufunun önemini bir kez daha ortaya koydu.
KLİMA STOKU GİDEREK ARTIYOR
Bakanlık uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalara göre; 2025 yılında hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunurken, yapılan projeksiyonlarda bu sayının önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.
TÜKETİM 12 BİN GWH'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
Klima sayısındaki artışa paralel olarak, hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 2025 yılında 5-6 bin GWh seviyesinde olduğu, 5-6 bin GWh seviyesinden daha da yukarı gideceği ve 2035 yılında 12 bin GWh'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
EN DÜŞÜK 24 °C
Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin 'doğru sıcaklık ayarı' olduğuna dikkat çekiyor. Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 °C olarak ayarlanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 °C olarak ayarlanması, iç ortam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluşturuyor." açıklamasını yapıyor.
YÜZDE 15'E VARAN TASARRUF
Sıcaklık ayarı ile enerji faturalarında önemli ölçüde tasarruf yapılabileceğine işaret eden uzmanlar, "Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 °C'lik yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır." uyarısını yapıyor.