Yarasa

Çin ABD'ye yılda 450 milyar dolarlık mal satıp karşılığında da "ABD devlet tahvili" denilen bir "malı" alıyor.

ABD'yi anlayabiliyoruz. Ucuz üretim yapan Çin'den alımları durduramıyorlar. Garabet olan Çin'in durumu... Kazandığından daha fazlasını Amerikan devlet tahvillerine yatırıyor. Yani ABD'ye kredi açıyor, borç veriyor. ABD'deki gayrımenkuller, şirketler de el değiştiriyor, Çinlilerin eline geçiyor.

Mesela Holywood filmlerinde Çinliler hep aşağılanır. Son yıllarda bu ortadan kalktı. Çünkü Çinliler Holywood film şirketlerine ortak oldu. Artık tüm Holywood filmlerinde Çin ve halkı "Güzel ülkenin güzel insanları" olarak tanıtılır oldu.

Başkan Trump'ın ağzından "Ekonomik savaş" ilan edilen Çin neden ABD'den devlet tahvili alarak borç verir, trilyonlarca dolarını bu ülkenin şirketlerine, gayrımenkullerine yatırır? Bu sorunun cevabını dört yıl önce Rusya'da General İvaşov ile yaptığımız röpottaj esnasında bulmuştuk. İvaşov Rusya'da generallerin generaliydi. Ona devlet bu ünvanı vermişti. Şanghay 5'lisinin kurucusu, fikir babasıydı. İvaşov'a "Çin Şanghay 5'lisinde ve Rusya'nın en büyük stratejik ortağı. Neden sizi tüm dünyaya düşman gibi gösteren Amerika'ya trilyon dolarlar yatırıp, parasını orada tutuyor. Neden Rusya'ya değil de düşmana para?" İvaşov gülerek cevap verdi. "Tersten bakın... Ya Çin en büyük düşmanımızı para gücüyle satın alıyorsa?.. Amerika'nın en büyük gücü para vererek başka ülkeleri satın almaktan geçiyor. Ya Çin Amerika'yı kendi silahıyla vuruyorsa? Ya geleceğe süper gücü satın almış olarak hazırlanıyorsa?"

Baktığımızda bu açıklama süper bir cevaptı. Çin Amerikan devlet tahvillerini sonuç olarak ne yapacaktı? Altı üstü kağıttı. Doğrudan ne tüketebilirdin, ne de üretimde kullanabilirdin. Hadi diyelim faizinden gelir elde ediyorsun. Ancak Amerikan tahvilleri bunun için en uygun yatırım değil ki... Faizi, diğer borçlanma kağıtlarına oranla hep düşük kaldı. Daha fazla kazandıranlar varken neden düşük Amerikan tahvilleri? Ayrıca ABD enflasyonu da göz önüne alındığında Çin'in Amerikan tahvillerinden elde ettiği reel kazanç sıfırın altında eksi!.. İşte bu tablo Rusya'daki General İvaşov'un "Çin en büyük düşmanı ABD'yi borç batağına çekerek satın alıyor" tezini güçlendiriyordu.

Veee.... Derken... Birden virüs çıkıverdi ortaya... Çin'in elinde şu an 1.111 trilyon dolarlık ABD tahvili vardı. ABD şirketlerinde, gayrımenkullerindeki trilyon dolarları hesaplanamıyordu. Ayrıca bu şirketlerdeki hisseler dibe vurduğu için Çin bu alanda yatırdığı paralardan muazzam kaybediyordu... Üstelik Corona Virüs patladığı günlerde Pekin hükümeti nakite sıkışmıştı. Washington'dan acil 130 milyar dolar istediler. "Al kağıdı ver parayı" dediler. ABD bunu reddetti. Yani bir ülke alacağını istiyor, diğeri "Bana ne, yok... Git işine" diyordu.

Yarın da ABD, "Kağıt paradan virüs bulaşıyor. Artık kağıt dolar kullanmayacağız, digital dolara geçeceğiz" dese herkesin elindeki Benjaminler dibe vurup sıfıra düşmez miydi?. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika'nın şu andaki 20 TRİLYON DOLARLIK BORCU da bir anda buhar olmaz mıydı? Şu anda elinde doları olan herkesin bunu düşünmesi ve hesaba katması gerekiyor. Başkan Trump'ın ısrarla "Corona" yerine "Çin virüsü" demesi boşuna mı? Bu ne anlama geliyor? Kimse bu muazzam soruların getirdiği muhteşem oyuna bakmıyor.

Şu anda ABD'de' çok sayıda avukat grup halinde mahkemeye başvurup dava açtı. "Ülkemizi bu duruma Çin virüsü getirdi. Çin yüzünden şirketlerimiz batıyor. Sosyal hayatlarımız da insanlarımız da ölüyor" diyerek. Dikkat edin... Çin'den TAM 20 TRİLYON DOLAR tazminat istiyorlar. Yani TAM AMERİKA'NIN TOPLAM BORCU kadar... Mahkeme Çin'i suçlu bulsa neler olur? Bir düşünün.

Hadi bir Tüyo... Uydurma Halkbank davasında Amerikan mahkemesince hapse atılan Genel Müdür yardımcımızı geri istedik. Trump ne dedi o dönemde hatırlayın... "Sorry, Amerikan mahkemeleri bağımsızdır. Birşey yapamayız" diye nokta koymadı mı? Çin'in devlet tahvillerinden ABD'deki özel yatırımlarına kadar mahkeme kararıyla el koyabilirler mi?.. Evet... Bal gibi de koyarlar... Zaten Corona çığlık çığlığa "Benim varlığım batmakta olan ABD'ye YARASA" diye bağırmıyor mu?

Evet Corona kesinlikle "YARASA"dan çıkmıştır. Ben de bu fikirdeyim artık!