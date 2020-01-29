Hayaller

Bir okuyucum mail atmış. "Buram buram komplo kokuyorsun" diyor. "CHP'nin liderliğine ABD, Washington'da bir ismi hazırlıyor diyorsun. Bu saçma fikirlere nasıl kapılabiliyorsun" diye de soruyor. Bu arkadaşa söyleyecek fazla bir şey yok. Süleyman Demirel Amerikalarda bir işadamı tarafından gezdirilip, ardından Türkiye'ye getirilip bir gecede parti başkanı yapıldı. Onu lider olduğunda kimse tanımıyordu.

Mesela bir Kamer Daron Acemoğlu var. 3 Eylül 1967'de İstanbul'da doğan şanslı bir isim. Babası önemli bir hukukçu olan Kework Acemoğlu. Bu isim Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün özel listesinde bulunan biridir. Yani Daron Acemoğlu'nun doğduğu gün dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapacağı biliniyordu.

Daron Acemoğlu'nun 1986 yılında Galatasaray lisesini bitirmesi, ardından İngiltere'ye York Üniversitesi'ne davet edilmesi de doğum haritasının bir çizelgesiydi.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini alacağı okul da hazırdı. Ekonomi alanında dünyanın en iyisi kabul edilen Londra Ekonomi Okulu... Hemen sonrasında da aynı okulda ders verecekti. Acemoğlu'nun gölgesinde bir isim vardı. İsmail Özdağlar. İsmail Özdağlar da ABD'de üst düzey yakın ilişkileri olan bir isimdi. İndiana ve Michigan üniversitelerini bitirdi.Türkiye'de bakanlık da yapan İsmail Özdağlar, Yüce Divan'da yargılandı. Görevini kötüye kullanmak suçundan milletvekilliği düşürüldü. Kimilerine göre tesadüf kimilerine göre yine doğum çizelgesi, Daron Acemoğlu, İsmail Özdağlar'ın kızı Asuman'la evlendi. Hem Daron Acemoğlu hem de Asuman Acemoğlu, Massachusetts Institute of Technology ya da Türkçe adı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyorlar.

Şimdi Daron Acemoğlu'nun Türkiye ilişkilerini inceleyelim. Rahmi Koç Bilim ödülü sahibi. Türk siyasetinde sadece iki kişiyle görüşür. Abdullah Gül ve Ali Babacan. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan nefret eder. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle 2013 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron Acemoğlu'na ödül vermişti. 2018'de Daron Acemolu'nun Türkiye'deki Bakanlar Kurulu'na Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak girmesi için güçlü bir çalışma yapıldı. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Kemal Derviş üçlüsü, Acemoğlu'nun Türkiye'de paranın yönetimine geçmesi için çok önemli lobi yaptı. Ertuğrul Özkök de "Ah keşke bakan olsa. Hayali bile güzel" diye yazılar yazdı.

Amerika'da diplpmatların, askerlerin ve CIA çalışanlarının yazdığı bir internet sitesi var. Orada "Hatta Derviş, o kadar önemli bir adım atacaktı ki eğer Acemoğlu, Türk lirasını yönetmeye başlasaydı, Fethullah Gülen Türkiye'ye iade edilecekti. Ali Babacan da, parti kurmayacaktı. Abdullah Gül de, karşı harekette açık şekilde yer almayacaktı." şeklinde iddialı sözlere yer veriliyor.

Türkiye'de sık sık konferanslara çağrılıp görücüye çıkarılan Daron Acemoğlu Başkanlık sistemine karşı olduğunu açıkça ifade ediyor. 2024 yılında yapılması planlanan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olması düşünülüyor. Hatta Benenson Strategy Group (5 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na her istediğini yaptıran ve HDP'yi hala yöneten ekip) ve Heritage Foundation'la Atlantic Council Daron Acemoğlu'nun CHP'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilmesi için hayaller kuruyor ve çalışıyor.

Bu kuruluşlar içinde fikir ayrılığı da ortaya çıktı. Çünkü Acemoğlu'nun Ermeni asıllı olması, seçilme ihtimalini düşürüyor. Ancak HDP'nin de içinde bulunduğu blok, ardından Türkiye'yi sarsacak bir ekonomik operasyon ve yeni model Kemal Derviş gibi 200 milyon dolarla Türkiye'ye gelecek Daron Acemoğlu ihtimali hala masada duruyor. Tabii alternatif başka isimler üzerinde de çalışıyorlar. Adamlar boş durmuyor! Ankara'nın Washington'a bağlanması onlar için hayati önem taşıyor.