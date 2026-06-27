Komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri tepki çekti
Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın son gösterisinin ardından çok sayıda kullanıcı hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu. Dini değerlere yönelik hakaretlere ilişkin yasal düzenleme talepleri de yeniden gündeme geldi.
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- Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin ifadeleri kamuoyunda tepki topladı.
- Göktaş'ın sözleri sosyal medyada infiale neden olurken, birçok kullanıcı hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.
- Kutsal değerlere yönelik ifadelerin mizah kisvesi altında meşrulaştırılamayacağı görüşü öne çıktı.
- Sosyal medya kullanıcıları, inançlara hakaretlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.
- Kamuoyunda, benzer söylemleri engellemek için caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması talep edildi.
Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen ifadeleri, sosyal medyada tepki konusu oldu.
Sahnede ilahi kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu ifadelerin milyonlarca Müslümanın inançlarına yönelik saygısızlık içerdiğini savunarak hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.
KUTSAL DEĞERLERİ HEDEF ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla daha önce de tartışmaların odağında yer alan Göktaş'ın, bu kez Kur'an-ı Kerim'e ilişkin ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olduğu görüldü. Tepki gösteren kullanıcılar, kutsal değerlere yönelik söylemlerin mizah kisvesi altında meşrulaştırılamayacağını dile getirdi.
KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, dini değerlere yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü öne çıktı. Çok sayıda kullanıcı, yetkililerin gerekli hukuki adımları atmasını isterken, inançlara yönelik hakaretlere ilişkin cezaların artırılması ve daha kapsamlı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
Kamuoyunda yükselen tepkilerde, kutsal değerlere yönelik benzer söylemlerin tekrar etmemesi için caydırıcı düzenlemelerin yapılması gerektiği yönündeki talepler de dikkat çekti.