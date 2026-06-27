Komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözleri tepki çekti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin ifadeleri kamuoyunda tepki topladı.

Göktaş'ın sözleri sosyal medyada infiale neden olurken, birçok kullanıcı hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.

Kutsal değerlere yönelik ifadelerin mizah kisvesi altında meşrulaştırılamayacağı görüşü öne çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları, inançlara hakaretlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Kamuoyunda, benzer söylemleri engellemek için caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması talep edildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen ifadeleri, sosyal medyada tepki konusu oldu. Sahnede ilahi kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu ifadelerin milyonlarca Müslümanın inançlarına yönelik saygısızlık içerdiğini savunarak hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.