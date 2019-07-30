Boş boş bakmak
"Alacağız" diyerek blöf yaptığımızı zannediyorlardı. S-400'leri taşıyan uçaklar art arda Türkiye'ye indiğinde afalladılar. Fena halde şiştiler.
Başkan Trump Beyaz Saray'da 45 Cumhuriyetçi senatörle yaptığı toplantıda "Türkiye Obama'nın hatalar yüzünden S-400'leri aldı. Üzelerine yaptırımlarla gidersek NATO'dan çıkarlar, üslerimizi kapatırlar. Bu durum dünya hakimiyetimizi bitirir" diyordu.
Bazılarımız, Trump'ın bu iddialı açıklamasını anlamakta zorlanacaktır.
Çapsızdırlar...Halbuki "Gölge CIA" Stratfor Avrupa'nın çökeceğini, Rusya'nın dağılacağını, Çin'in ekonomik durağanlığa geçeceğini anlatan geniş raporunu Beyaz Saray'a sunarken, ilginç bir notu da satır aralarına yerleştiriyordu. "Bu 10 yılın ilk yarısındaki soru Baltık ve Karadeniz arasındaki ittifakın nereye kadar uzanacağı olacak.
Hazar Denizi'ne kadar uzanması gerekir. Gerçekleşmesi Ortadoğu ve Türkiye ile ilgili öngörülerimize bağlı." Yani Türkiye'nin kilit ülke olduğunu vurguluyor, yanına alanın büyük kazanımlar elde edeceğini savunuyordu. Biz daha Suriye'ye girmeden, adamlar savaşın içine çekileceğimizi ve bu ülkeye yapacağımız müdahalelerle bölgesel GÜÇ olarak ortaya çıkacağımızı iddia ediyorlardı. Bölge ülkelerinin Amerika'yı Suriye ve Ortadoğu'da görmek istediklerini beliritiyorlardı.
Ama bir de dipnot düşüyorlar ve "Maalesef beklentiler gerçeklerden daha yavaş değişir" diyorlardı.
Peki Gölge CIA'ya göre gerçekler neydi? Bakın ne diyorlardı;
"Gerçekler anlaşıldığında, görülecektir ki konumu sebebiyle, Suriye ve Irak'ın istikrara kavuşması çıkarına olan ve kapsamlı şekilde hareket edebilecek tek bir ülke var.
Yine konumu dolayısıyla bölgede başarı elde edebilecek imkana sahip tek bir ülke var: Bu ülke Türkiye." Ve devam ediyorlardı; "Türkiye Arap dünyası, Kafkasya ve Karadeniz havzasında çekişmelerin ortasında kalmış ama risk almaktan kaçınmıştır. Siyasi ve askeri sebeplerle Türkiye'nin Amerika'nın müdahalelerine ihtiyacı olacaktır. Amerika da Rusya'yı kontrol altına alma konusunda destek isteyecek.
Türkiye'nin savaşan bir rol üstlenmesini beklemiyoruz.
Ama Karadeniz'i yönetme konusunda işbirliği isteyebiliriz.
Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, Rusya'yı çevreleme hattının Gürcistan ve Azerbaycan'a kadar genişletilmesi yolunu açacak." CIA, askeri istihbarat NSA gibi uzman ajanlardan kurulu Stratfor Ankara'nın 2025'e kadar büyük bir GÜÇ olarak ortaya çıkacağını vurgulayan raporunda daha bir çok konuda Türkiye'nin önemine işaret ediyor. ABD çıkarlarının, Türkiye ile birlikte hareket etmekle ne kadar örtüştüğünü ve hayati önem kazandığını adamlar beş yıl önce bu raporla kaleme aldılar.
Sadece Ortadoğu değil, Afrika'da, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar birçok bölgede hatta Gürcistan'a indirgenecek noktada dahi bize muhtaçlar. Rusya ile ilişkilerimizin onları nasıl baltaladığını, hedeflerini nasıl tokatladığını bu rapordan daha iyi anlıyoruz. Bir de Moskova ile Akdeniz'de birlikte doğalgaz çıkarırsak gerisini de siz düşünün.
Trump'ın "Türkler yoksa dünya hakimiyetimiz biter" sözü boşuna değil. Çarpıcı raporlara rağmen içeride ve dışarıda bazıları buna "BOŞ BOŞ" baksa da!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Acı var mı acı? 29 Temmuz 2019, Pazartesi ADAMLAR rapor yazdı... 2015- 2025 arası dünyayı neler bekliyor diye. Mesela Avrupa Birliği'nin her geçen gün gerileyeceğini,...
- Gücü anlamak 26 Temmuz 2019, Cuma TRUMP, Amerikalı senatörleri Beyaz Saray'a "Türkiye konusunu görüşeceğiz" diyerek çağırıyor. Davetli Cumhuriyetçi...
- Etçiler zorda 23 Temmuz 2019, Salı "ET peşinde koşanlarla dolu bir dünyada, vejeteryanların ayakta kalması zordur." Bu ilginç cümlenin sahibi bir...
- “Biz” olabilmek 20 Temmuz 2019, Cumartesi YER Washington... Beyaz Saray'da toplantı var. Trump'ın dediği oluyor "F-35'leri askıya alma" kararı çıkıyor. "Askıya...
- Kendimizi tutuyoruz 18 Temmuz 2019, Perşembe LİBYALI bölücü General Hafter'in ardında ABD, Batı, S.Arabistan, BAE, Mısır ve İsrail var. General, militanlarına...