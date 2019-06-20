İtiraz kafası
"Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk, şimdi onlar bizi arayıp buluyor" diye dert yandı.
Örgüt üyelerine de öfkelendi.
"Nasıl tavşan gibi avlanırsınız" diye. Hemen ardından Türkiye'de teröristlere göz açtırmayan İnsansız Hava Araçları'na karşı bir karalama kampanyası başlatıldı.
Bir CHP milletvekili de bu kampanyaya basın toplantısı düzenleyerek katıldı. İHA'lardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz, ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" diyerek İHA'lara karşı çıktı. Üretici firmaya veryansın etti "Sivilleri vuruyor" yalanını ortaya attı. "Alçaklığı teşhir etmeye devam edeceğim" diye bağırdı. İHA'ları yeni üretmeye başlamıştık.
Üstelik terörle en fazla boğuşan bir ülkeydik. Ancak içimizden milletvekilleri buna karşı çıkıyordu.
Halbuki Amerika'nın tam 20 ülkede İHA ÜSSÜ vardı. Bu üslerden kaldırdığı İHA'LAR ile Kuzey Afrika, Orta Afrika, Doğu Afrika, Yemen, İran, Pakistan ve Afganistan'da sürekli operasyonlar yapıyordu. Bir tek Amerikalı senatör bile ortaya çıkıp eleştirmiyordu.
Türkiye dünyada uçak gemisine sahip olmak için harekete geçtiğinde yine CHP'liler ayağa kalktı.
İki CHP milletvekili Meclis görüşmelerinde bu uçak gemisine muhalefet şerhi koydu.
"Uçak gemileri denizaşırı operasyonlarda kullanılır. Türkiye neden uçak gemisine ihtiyaç duyuyor? Denizaşırı operasyonlara girişme niyeti mi var?" diyerek hem de. Bugün Akdeniz'de 200'e yakın savaş gemisi dolaşıyor. Uçak gemileri cirit atıyor.
Türkiye'ye "Akdeniz'de sondaj yapma" diye ültimatom yağdırıyorlar. Dün de Avrupa Birliği bu işe soyundu. Türkiye ile görüşmeleri kesebileceğini dahi ima etti. Akdeniz'de enerji kaynakları bulunacak, burada en büyük sınırı olan Türkiye olacak...
Ardından uçak gemileri ile diklenip "Arama yapma" diyecekler. Biz de içeridekilerle "Ne işimiz var uçak gemisi ile" diye ortalığı ayağa kaldıracağız... Hem de milletin vekili olarak... Acı... Garip... Zavallı bir durum var ortada!
Beyaz Saray'ın resmi yayın organında da dün de ilginç bir haber vardı. Paris'te düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'ndan bahsediyordu.
"Fuarın bu yılki yıldızlarından birisi de Türkiye'nin ilk kez ürettiği Milli Muharip Uçağı oldu" deniyordu o haberde.
"Yabancı askeri ve sivil konuklar ile medya mensupları büyük ilgi gösterdi. TÜBİTAK ve ASELSAN ile birlikte çalışılarak, tüm parçalarının yerli olmasına özen gösterildi" diye devam ediyordu.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamasına da yer veriliyordu.
Ve aynen şöyle deniyordu Beyaz Saray'ın resmi yayın organında;
"Kotil yerli uçağın, Türkiye ile Amerika arasında son günlerde tartışmaya yol açan F-35 AYARINDA olduğunu söyledi. Kotil, ABD, Rusya ve Çin'den sonra, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üretebilen 4'üncü ülke olduğuna da dikkat çekti." ABD F-35'leri vermeyecekmiş...
Vermezseniz vermeyin... O F-35 ayarındaki yerli ve MİLLİ uçaklarımız 5-6 yıl içinde Türkiye semalarında uçmaya başlayacak.
İşte asıl o azaman Amerikalılar delirecek... Bakalım CHP'den de buna itiraz ne zaman gelecek? Ederler mi itiraz?... Bu kafa eder! Batı'dan hangi ses geliyorsa, bu kafadan da aynısı çıkıyor. Tecrübeyle sabit!
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