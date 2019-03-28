Kompedana mektup
Yandaşlıkta sınır tanımıyor, CHP'nin borazanı oldu" diye şikayette bulunmadı.
Aynı şekilde bu ülkede CHP'ye yandaş, iktidara aslan muhalif kesilen bir Amerikan televizyonu daha vardı. O da Fox TV'ydi.
Yıllardır iktidarı yerden yere vuruyor, CHP'yi öpüyor, kokluyordu. Fox TV'nin yandaşlığını da Amerikalara şikayet eden bir Türk çıkmadı. Ancak ilginçtir CNN Türk Aydın Bey'in elinden çıkınca, CHP soluğu Washington'daki temsilciliğinde aldı.
Evet CHP'nin Washington temsilciliği var.
Biliyorsunuz Amerika'da iki parti çekişiyor.
Biri Demokratlar, diğeri Cumhuriyetçiler.
Ankara'da ne bir Demokratlar temsilciliği var ne de Cumhuriyetçiler... Ancak bizim CHP ne hikmetse Washington'da temsilcilik açmış... İşi gücü de bırakmış CNN'in kapısını çalıyor. Onlara bir mektup uzatıyor. Elin Amerikalısı'na "Türkiye'deki CNN Türk AK Parti yandaşı" diye şikayette bulunup, ağlıyor, gereğinin yapılmasını istiyor.
Daha doğrusu SANSÜR istiyor.
Osman Öcalan'ın deyimiyle "PKK ile aynı ideolojiyi taşıyan" HDP ile ittifak bile yapıyor, CNN Türk'ün yayınlarının da durdurulmasını istiyor PKK'ya komutanlık yapan elin Amerikası'ndan. Basının dilediği gibi özgür olmasını dibine kadar savunup da bir televizyon kanalını Amerikalılara şikayet edersen, yalancı durumuna düşersin. "Basın özgürlüğünü savunuyorum" diyerek ortalıkta gezemezsin. Sana da "YALANCI" diye bağırırlar. Yankilerden medet uman bir CHP var karşımızda. Şikayet edilecek bir durum varsa ortada, gider Türk halkına anlatırsın derdini. CHP Amerikan partisi değil ki niye gidip ABD'lilere şikayet mektubu yazar? İlginç bir durum daha var ortada...
ABD Başkanı Trump CNN için "En büyük YALANCI" açıklamasını yapmıştı. Bizim basın özgürlüğünü savunan, SANSÜR DÜŞMANI gözüken CHP, Trump'ın deyimiyle "En büyük YALANCI" olan CNN'e, "Türkiye'deki CNN Türk yalan haberler yapıyor" diyerek müdahaleye çağırıyor. Tam bir yalancılar komedisi var karşımızda. Yalancıya "Yalan haber" başvurusu yapan yalancı basın özgürlükçüsü gibi bir durum çıkıyor ortaya. Hani 1999'dan beri CHP yandaşı olan CNN Türk için bir başvuru yapsalardı anlardım onları. CNN Türk daha el değiştireli bir yıl olmadan Amerikalar'da kapılarda ağlayanları görünce şaşırıyor insan. Halbuki CNN Türk yayınlarında objektif kalmak için büyük çaba harcıyor, tüm partilere yer veriyor.
Buna rağmen CHP bir mektup yazdı Amerika'daki CNN'in merkezine... Yetmedi bir mektup daha. Ve o son mektupta soruşturma açılmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Ancak en ilginci CHP'den CNN'e son mektupta hızlarını alamıyorlar, Sabah gazetesini de şikayet ediyorlar iyi mi?
CHP, İP ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu yönünde haber yaptığı için. Ve "CNN Türk de bu haberleri alıp kullandı" diye ağlıyorlar.
PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Ahmet Türk ile İngiliz devlet kanalı önceki gün röportaj yapıyor.
CHP'nin, PKK ideolojisini taşıyan HDP ile yaptığı ittifakı anlatmak için... Ahmet Türk o röportajda ittifakı anlatırken "Biz CHP'ye gitmedik... Kemal Bey bize geldi" diye altını çizerek tekrarlıyor. Kemal Bey ayağa kadar gitmiş ittifak için... İngiliz Devlet televizyonu öyle diyor. HDP'li Ahmet Türk öyle diyor... Artık sokaktaki çocuklar bile biliyor bu ittifakı... CHPliler hâlâ "İttifak yok" diyerek kendi kendilerini YALANCI durumuna düşürüyorlar. Sonrasında da soluğu Amerika'da alıp "Ortada yalan haber var, bizim PKK ile ittifakımız yok" yaygarası ile elin yalancısı CNN'den medet umuyorlar.
Ne kadar tuhaf bir parti bu CHP... Amerika'dan Türkiye'deki bir televizyona sansür uygulanmasını isteyecek kadar basın özgürlüğü havarisi bir çelişkiler partisinin yumağı ile kazak örmeye çalışan birileri var karşımızda.
Ne örmeye çalışırlarsa çalışsınlar yumak hep ayaklarına dolanıyor. Amerika'dan medet umma dönemleri geçti gitti artık bu ülkede.
Amerikalı komutanların, Pentagon'un yönetiminde olduğu artık resmileşen PKK'nın siyasi partisi HDP ile ittifak yaparsan, tabii ki Amerikalara şikayet etmen de normal. Bu seçim Ankara'yı baz alanlarla kirli ittifakların hamisi ve KOMPEDANI Amerika'yı baz alanların seçimi olacak. Durum aynen böyle...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Yenilmişler 26 Mart 2019, Salı KEMAL Kılıçdaroğlu BBC'ye 22 Mart'ta röportaj veriyordu. "Belediye meclisi üyelerimizin tamamı CHP'lidir. Yalan...
- 4 trilyon dolar 23 Mart 2019, Cumartesi GENIE Energy... Amerikan şirketi... Ortakları arasında İsrailliler, Afganistan ve Irak'ın işgali için yırtınan...
- Gazcı kardeşler 21 Mart 2019, Perşembe DÜNYADA tüm gözler Akdeniz'e çevrildi. Şu anda 16 ülkenin savaş gemileri burada cirit atıyor. Kıbrıs Rum Kesiminden...
- Camış 19 Mart 2019, Salı STEVE Bannon Amerikan ordusunda subaydı. Beyazların üstünlüğünü savunan Breibart adlı ırkçı bir haber sitesinde...
- Dehşetin ötesi 16 Mart 2019, Cumartesi DEHŞET ötesi bir terör saldırısı ile karşı karşıyayız. Yeni Zelanda'da kullanışlı psikopat elinde silahlarla tıpkı...
BEKİR HAZAR Tweetleri