Batının zalim ırkçıları
Onu bugün Avrupa ve İngiltere bir kahraman, bir kurtarıcı olarak görüyor.
Hakkında methiyeler düzülüyor. Halbuki onun ırkçı ve zalim yanını bugüne kadar pek ortaya dökmediler. "Churchill Archives Center" onunla ilgili bazı belgeleri kamuoyu ile paylaştı. Ortaya neler çıktı neler...
Biz bugün Hitler'i ırkçı ve insanları gaz odalarında ölüme gönderdi diye yeryüzünün en zalim devlet adamı olarak anıyoruz.
Evet Hitler bir zalimdir. Ancak hakkında belgeler ortalığa saçılan Churchill ne?
Öncelikle 1.Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Churchill, İngiliz askerleri için bol miktarda gaz maskesi talep ediyor. Bunu Osmanlı gaz kullanacak diye istemiyor. Derdi başka...
İngiliz askerlerine zehirli gazlar kullandırıp bunu Türkler üzerinde deneyecek. Amacı bu... Nitekim alçakça planını hayata da geçiriyor. Osmanlı Hariciye Nezareti "Müttefik ordusunun Çanakkale'de boğucu zehirli gazlar kullandığını" belirterek İngiltere'den açıklama istiyor.
Cevap yok. Ancak sorunun utanç verici ve açık cevabı bugün ortalığa saçılan belgelerde kendini buluyor. Dönemin Savaş Bakanı Churchill, "Türkler 'insan değil, barbarlar, bu nedenle de üzerlerinde zehirli gaz kullanılabilir." diyor. Kraliyet Hava Kuvvetleri buna karşı çıkıyor. Churchill oturuyor ikna için mektup yazarak bakın neler diyor; "Medeni olamayan barbar kabilelere karşı zehirli gaz kullanabiliriz. Üstellik, düşmanın bunu üretme ve kullanma kapasitesi yokken zehirli gaz kullanılmasından yanayım" Şiddetle karşı çıkanlar bunun bir İNSANLIK SUÇU olduğunu söylüyor. Churchill "Yahu insan olmayanlara, gelişmemiş kavimlere karşı kullanmanın neresi suç" diyor.
Ünlü yazar Chomsky de Churchill'in kimyasal silahları modern batı biliminin bir parçası olarak gördüğünü, Araplar ve Afganlar üzerinde de deneysel amaçlarla bunların kullanılmasını onayladığını belirtiyor. Bugün gelinen noktada İngiltere Churchill'in zalimliğini masaya yatırıyor ve tartışıyor. Tartışmayı İngiliz Devleti'nin resmi yayın organı BBC tüm dünyaya duyuruyor. "Churchill, beyaz ırkın daha üstün olduğu yönündeki inancını hiç gizlememişti ve Hintleri daha aşağı bir ırk olarak görüyordu." diye yazıyor. Ayrıca "Kürtlere, Afganlara ve medenileşmemiş kabilelere karşı zehirli gaz kullanımını savunmuştu" itirafında bulunuyor. İskoç Parlamantosu'nun bir üyesi BBC'ye demeç verip Churchill'in "Soykırımcı" olduğunu, "Beyazların üstünlüğüne" inandığını ve Bangladeş ile Hindistan'da 1943'te milyonların ölmesine yol açan büyük açlıkta şahsen sorumluluğu bulunduğunu söylüyor. Hindistan o yıllarda açlıktan kırılıyordu. İngilizlerden yardım istediler "Gıda gönderin" dediler. Londra sömürgesine red cevabı verirken Churchill'in Hindistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Amery "Hintlilerden nefret ediyorum.
Yardım isteyeceğinize tavşan gibi üremeyin" çağrısı yaptı. O kıtlıkta tam 3 milyon kişi açlıktan öldü. BBC "Büyük insan" ilan ettiği Chirchill için bugün "1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı birliklerine karşı hardal gazı kullanılmasından yanaydı." diye yazarak baklayı ağzından çıkarıyor. Unutmayın İngilizler Amerikalılarla birlikte girdikleri Irak'ta Saddam Hüseyin'i idam ederken ona isnat ettikleri suç Kürtlere karşı hardal gazı kullanmasıydı. Şimdi aynı İngilizler "Kürtler gaz kullanarak öldürülecek kavim" diyen Churchill'i "Halk kahramanı" görüyor. İşin daha da ilginci Kürtlere karşı hardal gazı kullandığı için İngiliz sicimiyle idam edilen Saddam'ın torunu Harir Hüseyin Kamil Ürdün'de ortaya çıkıyor, "Savaşta Irak'tan kaçtık, İngilizlerden Londra'ya gelin, misafirimiz olun" çağrısı aldık diyor. İşte Batı'daki kafa hep böyle... Astıkları adamın oğlunu misafir etmek isterler. Yarın kullanırız diye... Türkleri, Kürtleri, ırkçılığı savunan Churchill gibi devlet adamları vasıtasıyla ilkel kavim ve zehirli gazla öldürülecek düşük profil olarak görürler. Giderler PKK'yı kullanarak üzerimize salarlar. Hardal gazını kullanırlar. Bunu yapan bir İngilizse "Halk kahramanı" ilan ederler. Saddamsa asarlar. Batı, demokrasi maskesi arkasına saklanmış ülkelerin, barbarlığın, insanlık suçlarının, soykırımların beşiğidir. Bizdeki hayranları ise dünyadan bihaber ittihatçı kafalardır. BBC açık açık yazar, gidip okumazlar. Kulaklarının dibinden megafonla bağırsak beyinlerine giden bazı yollar kapalıdır. Algılamazlar... Sadece Batı'dan gelen "Diktatör" vs algı operasyonlarına açıktır beyinleri!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cevap ortada 14 Şubat 2019, Perşembe BUGÜNE kadar yaşanmamış olaylar görüyoruz. 11 Eylül saldırıları ardından da 2008 ekonomik krizine karşı büyük bir...
- Ne? 12 Şubat 2019, Salı STEPHEN Kinzer... O bir Amerikalı gazeteci-yazar... 50'den fazla ülkede görev yaptı. Yolu İstanbul'a da düştü....
- Hasmımız çok 09 Şubat 2019, Cumartesi BAŞKAN Trump, Birliğin Durumu- Sesleniş konuşmasında ilginç bir tesbitte bulundu: "Yurtdışındaki hasımlarımızı...
- Montaj 07 Şubat 2019, Perşembe ASLINDA o bir kasap. Kandan çok hoşlanıyor. Adam İran ile yapılan nükleer anlaşmaya karşı. Yani "Boşverin anlaşmayı...
- Uçaklara binenler 05 Şubat 2019, Salı JOHN Simpson BBC Dünya Haberleri editörü... İngiliz devletinin resmi yayın organında dünya haberlerini yönetmek...
BEKİR HAZAR Tweetleri