ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI



1- İhalenin Konusu :

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Altınordu Otobüs Terminali'nde 3 (üç) peronlu ve Ünye Otobüs Terminali'nde 6 (altı) peronlu olmak üzere toplam 2 (iki) ayrı lokasyonda 9 (dokuz) peronlu Self-Servis Araç Yıkama Sistemlerinin kurulması, alt ve üst yapısının tamamlanması, işletilmesi, periyodik bakımlarının yapılması ve sözleşme süresi sonunda tamamen sökülerek alanın eski haline getirilerek İdareye teslim edilmesi işi, gayrisafi (ciro) hasılatı geliri üzerinden İdareye verilecek %'de (yüzde) payının artırımı şeklinde, İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.



2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres: Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks: (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati: 26/08/2026 Çarşamba günü Saat : 14:30

2.7. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.



3.Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin yıllık tahmini ihale bedeli KDV dahil 7.164.000,00 TL olup, 3 yıllık tahmini ihale bedeli ise 23.712.840,00 TL dir. Geçici teminat tutarı ise 3 yıllık tahmini ihale bedelinin %3'ü olan 711.385,20 TL'dir.

Yıllık tahmini ihale bedeli asgari bedel olup, geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

İhale, Yüklenicinin self-servis araç yıkama sistemleri hizmetinden elde edeceği yıllık gayrisafi hasılat gelirleri üzerinden KDV dahil % (yüzde) pay oranının artırılması üzerinden yapılacaktır.

İhalede teklif edilecek Yıllık gayrisafi hasılat gelirleri (ciro) üzerinden pay artırımı KDV dahil % 20,87 oranından başlayacaktır.

İhale, ihalede sunulacak teklifler içinde KDV dahil gayrisafi hasılat gelirlerinden (cirodan) elde edilecek en yüksek % (yüzde) pay oranını verecek İstekli üzerinde kalacaktır.

4.Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.



5.İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;



Gerçek Kişiler:

Yasal Yerleşim Yeri belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, (1-2-3-4-7-8-10-11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) İstekli adına Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneğinin aslı. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış "borcu yoktur belgesi." İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Tüzel Kişiler:

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, (1-2-5-6-8-9-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) İstekli adına Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış "borcu yoktur belgesi." Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği, İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı, (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.



6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00'a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü



Basın No: ILN02528548 #ilan.gov.tr