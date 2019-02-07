Montaj
O bir Siyonizm'e hizmet ödüllü İsrail sevdalısı. İran kan gölüne döndürülürse İsrail'in güvenliği daha da artacak.
Suriye'ye askeri müdahaleyi de ısrarla bu yüzden destekledi. Obama Küba ile normalleşme süreci başlattı, karşı çıktı..
Dedik ya rahatsız... Anormal... O yüzden normalleşme onu dürtüyor, bir yerlerini acıtıyor. Dünyada peydahlanan pekçok karanlık işin arkasından o çıkıyor. Mesela El Salvador'da ordu 1981'de bir günde tam bin kişiyi öldürdü. Çapanoğlu bizim eleman çıktı. Onun kansever provokatör olduğu belgelenmiş olduğu için rahatlıkla sizlere aktarıyorum. Alın size bir örnek; Reagan döneminde İran'a ambargo vardı. Ambargoyu delenin tepesine ABD biniyordu. Sonra bir baktık İran'a gizlice silah satanın CIA olduğu ortaya çıktı. Gizli operasyon sızınca mecburen soruşturma açtılar. Kamuoyu baskısıyla suçlu ismi açıklamaları gerekiyordu. İşte bizim elemanı böyle öğrendik. İran'a silah satışından elde edilen parayı, gizlice Contra gerillalarına aktarılmasında Kongre'yi yanılttığı suçlamalarını kabul etti. "Ben yaptım" diyenlerden biri oldu.
Reagan'ın danışmanıydı. Bush eli kanlı provokatörü affetti. "Devam oğlum" dedi. Venezuela'da Chavez'e darbe yapan da oydu. Başkan'ı saraydan çıkarıp tutuklayan da... Çok adam öldürttü çook...
Elemanın adı Abrams... Şimdi Trump'ın Venezuela özel temsilcisi... "Hizmet için acayip sabırsızlanıyorum" dedi bu vampir. Venezuela havaalanında ABD'den getirilmiş çok sayıda silah yakalandı dün. Abrams'ın uzmanlık alanına giren işlerdi bunlar. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo önceki gün "Venezuela darbesinde bizi destekleyenler ve desteklemeyenler" diye bir harita yayınladı. ABD'ciler mavi renkle, karşı çıkanlar renksiz gösterildi. Türkiye ise özellikle renksiz ve ikiye bölünmüş olarak gösterildi. Pompeo gibi biri için bir ülkeyi haritada ikiye bölmek çok kolaydı. Çünkü CIA Başkanlığı'ndan geliyordu. Bölmek, yakmak, yıkmak bu tipler için genlerde dolaşan kutsal virüstü. Zaten dünyanın dört bir yanında kan döken Abrams'ı da Venezuela'da darbe temsilcisi seçen Pompeo'ydu. Abrams'a sempatik bir unvan taktı.. "Amerikan çıkarları için başka ülkelerde demokrasi teşvikçisi" dedi. Bu ünvanı verebilmek için Abrams'a Haziran'da makale yazdırdı... "Amerikan halkı demokrasiyi teşvik etme fikrine yüzünü dönmedi ve ABD'nin daha fazla çağdaş, demokratik ülke olmasından FAYDALANDIĞINI unutmadı." diye... Ardından şak diye Venezuela darbe temsilcisi yaptırdı "FAYDALANMAK"tan bahsedeni.
Haritada Türkiye'yi ikiye bölen eski CIA'cı Bakan Pompeo şimdi eli kanlı Abrams için "Tüm halkların haklarözgürlükler sahipliği konusundaki tutkusuyla biçilmiş kaftan. Ekibe tam zamanında katıldı" diye methiyeler yardırıyor. Bir vampiri bile darbecilerin yanına "Demokrasi ihracatçısı" diye MONTAJLAYACAK kudrette bir AKIL var karşımızda... Nitekim Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a davet ettirip BAE'ye getirttiler... BAE, Washington politikalarını benimserken, Dubai hep Londra ile yakınlaştı. Papa ile yapılan görüşmenin konusu da buydu. Papa Francis, kendisi gibi Katolik olan Trump'ın eski danışmanı Steve Banno'dan çok rahatsız. Çünkü Avrupa'da faşist partiler akımı başlatan Bannon, birkaç yıl sonra Vatikan'ın sorgulanmasını sağlayacak.
Dayak yemekten korkan Papa, BAE'de ezber bozdu. Zayid Al Nahyan, Steve Bannon'ın emri ile Papa Francis'i davet etti.. Raşid el Maktum, Papa Francis'e İngiltere ile ABD arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını, panik yaşadıklarını söyledi. Müslüman Şeyh, Hristiyan ABD ile İngiltere arasında seçim yapmak için Katolik Papa'dan yardım istemek zorunda bırakılıyordu. Yanyana gelmeleri mümkün görünmeyenleri aynı kareye MONTAJLAYAN bir güç vardı ortada...
Neyse alakasız konulara girelim biraz da... Sahi Türkçü kaynayan İYİ Parti ile "Ulusalcı-Atatürkçü" CHP ve PKK ideolojisindeki HDP nasıl montajla bir araya geldi acaba? Bunu çözemedim...
Üzgünüm.
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