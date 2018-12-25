Kalpleri mühürlenenler
Suriye'de kurulacak PKK yanlısı devletten bahsediyordu. Önce dinledim. Ardından sopayı indirdim; "Bakın yarın Amerika oradan çekilecek. Sonsuza kadar kalacak değil. Terör örgütlerini çıkarları için ölüme gönderiyor.
Ama Suriye'den çekildiğinde ne olacak. Türkiye kıyamete kadar burada kalacak" dedim. Ardından Osmanlı tokadını indirdim; "Bugün 3.5 milyon Suriyeli mülteciyle ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onların en az iki katı olan akrabaları, babaları, amcaları, kardeşleri Suriye'de. 10 milyonu aşkın Suriyeli bu iç savaşta eşlerine çocuklarına sahip çıktıkları için Türkiye'ye sevdalandı. Buna karşılık 30 bin PKK'lı Suriye'de bu 10 milyon nüfusu hep arkadan hançerledi. ABD çekildiğinde bu 30 bin terörist, 10 milyonun üzerinde burnundan soluyan Suriyeli karşısında ne yapacak? PKK kaçacak delik arayacak" dedim.
Belediye Başkanı kızardı. "Biz hiç bu açıdan bakmamıştık" dedi. Yıkılarak gitti. Aradan birkaç sene geçti. ABD çekileceğini açıkladı. Kıyamete kadar bölgede kalacak Türkiye, şimdi milyonlarca gönüldaşı Suriyeli ile zamanı gelince teröristlere gerekeni yapacak. Bizde bazıları "Ne işimiz var Suriye'de?" diye bağırıyor, "Suriyeliler'le ekmeğimizi neden paylaşıyoruz" diye hönkürüyordu. Bunu ABD oradan tamamen çekilince daha iyi anlayacaklar.
Ancak yine öngörüden, akıldan Türkiye'nin güvenlik anlayışından uzak bu tutumlarından asla vazgeçmeyecekler.
Çünkü bazıları, Batı başkentlerinden ellerine tutuşturulan cümleleri tekrarlayan birer bağımlı papağan. Batı medyasında ne yazılırsa onu şakıyorlar. Batı aşkına Osmanlı'yı satarak imparatorluğu parçalayan ihanet şebekesi İttihatçılar'dan kalan genler onları işbirlikçiliğe teşvik ediyor. Türkiye'nin bölgedeki gücünü, hızla artan NÜFUZUNU anlayamayacak kadar ya dünyadan bihaberler ya da Batı aşkına NÜFUZUMUZUN azalmasını istiyorlar. Nüfuz çok önemli... Onun içindir Times oturmuş sayfalarında çığlıklar atıyor. "İkinci Türk konvoyu da Şanlıurfa sınırında konuşlandırıldı.
Suriye'deki müttefikleri de tetikte bekliyor" diye yazarak... Onun için Times deliriyor, "ABD, Suriye'den askerlerini çekince oluşacak boşluğu Türkiye, Rusya ve İran dolduracak. BATI'NIN bölgedeki NÜFUZUNA AİT SON KALINTILARINI DA ORTADAN KALDIRACAKLAR" diye ağıtlar yakarak hem de. "Türkiye, Rusya ve İran şimdi sahada kalan tek önemli uluslararası oyuncular" diye bağıran Times'ın sayfalarından taşan bu cümlelerin vermek istediği anlamı göremeyenlerimiz var. Bugün İsrail bile "ABD çekilerek bizi satıyor" diyor, ardından Türkiye'ye saldırıyor. Neden?
Çünkü tasfiye olacaklarını biliyorlar. Bu sütunlarda İsrail'in Pentagon tarafından tasfiye edileceğini yazdığımda bazıları gülmüştü. Şimdi Tel-Aviv boşuna "Satıldık" diye bağırmıyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi demek, onların yayılmacı planları aleyhine bir tampon bölgenin daha önlerine Çin Seddi gibi konması demek.
Tabii ki, "Batı'nın geride kalmış bir avuç nüfuzunun kalıntıları da elden gidiyor" diye çığlık atan Times gibi, onlar da anıracaklar. Temmuz 2018'de Trump'a CBS'te "En büyük düşmanımız kim?" diye soruldu. ABD Başkanı bu soruya "Çok düşmanımız var ama ticarette bize yaptıkları nedeniyle bence o düşman Avrupa Birliği" cevabını boşuna vermedi. Sadece Ortadoğu değil, Afrika'dan Asya'ya kadar Avrupa nereye girip sömürdüyse, orada nüfuzu bitirilecek.
Ve tüm bu bölgelerde Türkiye halklar nezdinde en SÜPER GÜÇ... Bırakın Avrupa'yı, Amerikalılar bile bu kıtalarda pasaportlarını gösteremiyor, korkarak geziyor. Buna karşılık "Ben Türk'üm" dediğinizde sizi kucaklayacak, kapısını ardına kadar açacak milyarlar insan var.
Maalesef Türkiye'deki öngörüsüzler ve işbirlikçi ittihatçı kafalar bunu anlayamıyor, göremiyor. Çünkü kalplerini BATI mühürlemiş... Yapacak bir şey yok!
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