Şirketler aşkına
Tabii bağımsızlığa yardımcı olmak falan hikaye... Adam açık açık ulusal güvenlikleri için Afrika'ya girmek zorunda olduklarını söylüyor.
Peki ulusal güvenlikten kastettiği ne? Yukarıdaki cümle içinde yer alan Amerikan ŞİRKETLERİ...
"Onlara fırsatlar oluşturmak zorundayız" diyor net bir şekilde.
Adam ağıt yakıyor ve "Büyük güç rakiplerimiz Çin ve Rusya, Afrika genelindeki mali ve siyasi nüfuzlarını süratle genişletiyor.
ABD karşısında rekabetçi avantaj elde etmek için bölgedeki yatırımları agresif şekilde hedef alıyorlar. Çin rüşvetler, saydam olmayan anlaşmalar ve borçları stratejik biçimde kullanarak Afrika ülkelerini Pekin'in arzuları ve taleplerine ESİR hale getiriyor" diye ağlıyor.
Çin ve Rusya'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlığını tehdit edttiğini, kıtaya Amerika girerse hürriyet geleceğini ŞİRKETLER AŞKINA haykırıyor.
"Eee" diyor, "Boşuna milyarlarca dolar harcamıyoruz Afrika'ya" diye ekliyor. Adam, Çin'in Afrika'da sağ gösterip sol vurduğunu söyleyerek onları dehşete düşüren olayı, yani baklayı ağzından kaçırıyor; "Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılında başlattığı Kuşak ve Yol projesi İpekyolu ile Çin'i kara ve deniz yoluyla Güneydoğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ile bağlayan bir altyapı ağı oluşturmayı amaçlıyor. Bunu engellemek ulusal güvenliğimiz için şart" diyor. Akdeniz, Afrika'ya girişin anahtarı...
Bunları söyleyen Adam da sıradan biri değil. Önceki gün yaptı bu konuşmayı. Adı John Bolton...
O Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı...
İpekyolu köprülerini yıkmak, Afrika'ya inmek için Akdeniz'e hakim olmak onlar için hayati önem taşıyor. Bu nedenle Suriye'de PKK ile devlet kurup uydu ülke haline getirmeyi, Afrin üzerinden Akdeniz'e inip üsler kurmayı, Afrika'yı kontrol etmeyi planlıyorlardı. Türkiye Afrin operasyonu ile buna darbe vurdu.
Şimdi yeni operasyonlarla "Bölgede ve Afrika'da ben olmadan hiçbir şey yapamazsın" diyor.
Akdeniz'den girişi olan Kuzey Afrika ülkelerinin tamamı Müslüman...
Başkan Erdoğan ile oralara yaptığımız gezide halklardaki "Türkiye ve Erdoğan" aşkına bizzat şahit olduk.
Afrika'da kale biziz... Suriye'deki PKK ise kaleyi cebine koymak isteyenlerin piyonu ve kozu... Ankara satranç masasında piyonları parçalıyor.
Durum budur! PKK'nın HDP'si ile örtülü ittifak yapanlar da bu milleti kandıramazlar. Bilerek veya bilmeyerek kimlere hizmet ettiklerini milyon defa düşünsünler. Eğer düşünecek kadar özgürlükleri varsa!
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