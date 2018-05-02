Anlamak
Devletimizin bekası açısından bu seçimlerin ne kadar hayati önem taşıdığını anlamak için oynanan oyunları ve kurulan kirli ittifakları çok iyi görmek gerekiyor.
İnanılmaz ittifaklar, akla hayale gelmeyecek ilişkiler ağı sonucu her yerden tezgahlar, elemanlar, saldırılar sahaya sürülüyor.
Eğer bu kirli ilişkiler yumağını bilmezseniz saldırıları anlayamıyor, çözemiyor ve etkilenmekten kurtulamıyorsunuz. Mesela buna örnekler verelim... Amerikalı senatörler birden ortaya fırlıyor, "Türkiye Rusya'dan S-400 alıyor. O halde cezalandıralım, yeni geliştirilen F-35 uçaklarını vermeyelim" diye imza toplayıp Başkan'a gönderiyor. Bu senatörleri araştırdığınızda Haçlı-Siyonist ittifakı NeoCon'ların karargahlarından çıkmayan ve FETÖ kasasından fonlanan senatörler olduğunu görüyorsunuz.
Geçelim bir başka örneğe... Amerikan Devleti'nin resmi yayın organı VOA'ya dün bakıyorsunuz, manşetinde ilginç bir haberle karşılaşıyorsunuz. O manşette "ABD Türkiye'de adil bir seçim yapılacağından şüphe duyuyor" diye başlık atılıyor. Röportajda bu açıklamaları yapan kişi Georgetown Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı... Dinleyince "Vay be" oluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz FETÖ'den fonlanan Amerikalı senatörler gibi bu Georgetown Üniversitesi'ndeki araştırmacı Başkan'da aynı noktaya geliyor ve diyor ki; "Türkiye'nin S-400 füzeleri alması Türk-Amerikan ilişkilerini son bir senede derin bir zehirleme sürecine soktu. Pentagon sert bir cevap vermeye hazırlanıyor olabilir.
Bu da Türkiye'nin ileride edinmek istediği silah sistemlerini, savunma sistemlerini özellikle, F 35 alımını etkileyebilecek şeylere yol açabilir." Akademisyen de FETÖ'den rüşvet yiyen senatörler gibi konuyu "F-35'ler verilmesin"e taşıyor. Amerika'nın resmi yayın organı da buna çanak tutuyor.
İnsanın "Beyin zehirlenmesi bu kadar olur." diyesi geliyor. F-35'leri üretirsin, istediğine satar, istediğine vermezsin. Bu üretenin bileceği bir iş. Fakat amaç saldırı olunca ancak ahmakların kullanabileceği bir argümanla "Türkiye'ye F-35'ler verilmesin" demek ahlaksızlığın sınır tanımayan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Türkiye "F-35'leri satın almak isteyen bir ülke" değil. Üretimin ortağı, sahibi, patronlarından biri. Patrona "Vermem" diyebilir misin? Ancak dedik ya, kafa bulandırıp, her türlü alçak saldırıyı bilgi kirliliğine dönüştürerek rant sağlamak isteyen ve tetikçiler kullanan bir alçaklar güruhu var karşımızda. Amerikan devlet yayın organının kullandığı ve "Türklere F-35'ler verilmesin" dedirttiği bu Georgetown Üniversitesi'ndeki başkan kim peki? O da bir Türk. Adı; Sinan Ciddi... Peki bu eleman kim, neyin nesi?
Hadi gelin bir yolculuk yapalım. PKK'lı bir ismin kurduğu Ceftus diye bir örgüt var. Terör savunuculuğu yapıyor, emirleri Kandil'den alıyor. Ceftus'un danışma kurulu içinde İngiltere eski Dışişleri ve Savunma Bakan yardımcısı, İngiltere eski Ankara Büyükelçiliği, görevlerini yapan Sır David Logan, FETÖ'cü Emre Uslu, ve bazı ünlü yazarlarımız var. Bitti mi?
Hayır hiç biter mi? Devam... Darbe gecesi Heybeliada'ya kamp kuran CIA'nın FETÖ hamisi yöneticileri Graham Fuller ve Henri Barkey de danışma kurulunda... Sürekli Türkiye'de darbe yapılmasını isteyen NeoCON'ların tetikçisi Michael Rubin de Ceftus'ta... Yazmaya kalksam buraya isimleri sığmayacak inanamayacağınız kişiler de burada... Bitti mi? Yok canım nerdee... FETÖ liderinin onursal başkanı olduğu "RUMI Form" ile "Dinler ve Kültürlerarası Diyalog Projesi"nin merkezi olan Georgetown Üniversitesi'ndeki "Türkiye'ye F-35 verilmesin" çağrıları yapan Başkan Sinan Ciddi de PKK'lının kurduğu Ceftus'un danışma kurulunda...
Kimin peşinde koşan ve kimlerle yan yana gelen birinin seçimler öncesinde Amerikan devlet yayın organından piyasaya sürülmesi ve "Washington Türkiye'deki seçimden endişe duyuyor" diye propaganda yaptırılması aslında güzel de oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimlerle mücadele ettiğini, Ankara'yı ele geçirmek isteyenlerin hangi tetikçileri nasıl kullandığını ve onları kimlerle yan yana getirdiğini anlamamıza yardım ediyor.
Yeter ki tetikçileri, kirli ittifakları bilelim, oynanan oyunları böylece görelim... Türk Milleti sandıkta hepsini gömer...
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