Aptal danalar
Londra'da devleti yönetenlerle bir dizi temaslarda bulundu. İngiliz devlet adamları ona "Anadolu'da bir Kürt Devleti kurulması için size yardım edeceğiz" diye söz verdiler. Zeyn Osman ile o dönemlerde görüştüğünü ve İngilizlerle yaptığı görüşmenin detaylarını dinlediğini söyleyen Lütfü Akdoğan, "Krallar ve Başkanlarla 50 Yıl" adını verdiği kitabında müthiş bir iddiada bulunuyor. "Zeyn Osman, Beyrut'ta kaldığım otelde benimle görüşmek istedi. Geldiğinde İngilizlerin Türk topraklarında kurmak istediği Kürt Devleti'ni anlattı. Hatta İngilizler daha da ileri gidiyorlar. Zeyn Osman'a sınırlarınız İskenderun körfezine kadar uzanacak diye söz veriyorlar." Zeyn Osman şaşırıyor.
İnanamıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkililerine "Bu söylediğiniz gerçek mi yoksa hayal mi? Türkler İskenderun'da büyük bir demir çelik fabrikası kuruyor. Kolay kolay bu bölgeyi bize verirler mi?" diyor. İngiliz diplomatlar üzerine basa basa altını çiziyor; "Barzani'ye selam söyle. Hiç merak etmesin. 1. Dünya savaşında size verdiğimiz sözü önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz. İskenderun da demir çelik fabrikası da sizindir." Zeyn Osman Londra'da verilen bu sözü sevinç çığlıkları atarak Molla Barzani'ye iletiyor. Aradan yıllar geçiyor, İngilizler her zaman olduğu gibi kullanıyor ve satıyor. Baba Barzani daha sonra İngilizlerin ihanetine nasıl uğradığını yana yakıla anlatıyor. Amerika'nın o dönemlerde "Anarşist" diyerek görüşme bile yapmadığı Kürtler tarih boyunca hep kullanılmıştır. En son İsrail ve ABD'nin verdiği sözler ve gazla referanduma giden oğul Barzani de elindeki tüm Kerkük petrollerinden olmuş, Bağdat'ın demir yumruğu altında boyunduruğa alınmış vaziyette ağlıyor. O da kullanılmanın ve çöpe atılmanın acısını boğazında her gün hissediyor. ABD de bir zamanlar anarşist sıfatı taktığı halkın içinden çıkan teröristleri tepe tepe kullanıyor. Onları cepheye sürerek ölüme gönderiyor, onlar sayesinde Suriye'de en zengin petrol yataklarının olduğu bölgeler oturuyor. Washington Suriye'de PKK'lıları DEAŞ'a kırdırarak ele geçirdiği petrolün aktığı yerlere tam 25 askeri üs kurdu. Bu üslerde MOSSAD ajanları da cirit atıyor.
İsrail, PKK'nın ele geçirdiği bölgelere girerek işgal etme hayal ve planları ile apartta bekliyor. Bir gece ansızın daldıklarında burada büyük hayaller kuran PKK'lılar da nasıl kullanıldıklarını ve mezarlara gömüldüklerinde anlayacaklar. Şimdiden buna uyananlar ve ağlayanlara tanık oluyoruz. Sosyal medyada "Gavat Amerika" diye Washington'a küfürler düzen PKK'lıları görüyoruz. "Bizi Afrin'de yalnız bıraktınız. Sözlerinize güvendik.
Celladımız oldunuz" diye ABD'ye veryansın ediyorlar. Evet geçmişte İngiltere celladıydı onların. Şimdilerde cellat görevini ABD üstlendi. PKK, Marksist-Leninist bir örgüt. İnandıkları o Marks diyor ki; "Celladını kurtarıcısı olarak gören bir toplum, kasabın bıçağını yalayan aptal danaya benzer."
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Aptal danalar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşkembeden sallayanlar 21 Mart 2018, Çarşamba PKK'nın Afrin'de kaybetmesi ABD politikasına ağır bir darbe daha vurdu. Türkiye'nin George Orwell eserlerinden...
- Zavallılar 20 Mart 2018, Salı Zavallı Amerikalı bazı senatörlere bir şeyler batıyor. Nitekim Bob Menendez adındaki memeniyetsiz bir senatör,...
- Yeni dünya 16 Mart 2018, Cuma İran'da tuhaf şeyler oluyor... Birileri insanları sokağa döküyor. Kadınlar sokaklarda başörtülerini ateşe atarak...
- Moron ve Maroon 15 Mart 2018, Perşembe Trump'ın şu aralar başı dertte canı da fena halde sıkkın... İngiltere ve Rusya arasında Londra'da yaşayan Rus casusun...
- Deprem 14 Mart 2018, Çarşamba Amerika'da beklenen deprem dün yaşandı. Trump Dışişleri Bakanı Tillerson'u görevden aldı. Yerine ise CIA başkanı...
BEKİR HAZAR Tweetleri