BEKİR HAZAR

Sosyal medyada bir video izlenme rekorları kırdı. Amerika'da caddede yürüyen Yahudilerin arasına giren bir genç önüne geleni yumrukluyordu. Halbuki, ABD'de Siyonizm'e öfke duyan ve lanetleyen Yahudi sayısı az değildi. Buna rağmen artık ABD'de kim vurduya gidebiliyordunuz. Olayı bu noktaya getiren İsrail'in ta kendisiydi.

İsrail'in güvenliğini tehdit eden tek unsur İsrail'in ta kendisidir diye yıllardır yazıyoruz bu sütunlarda. Soykırım yaparak öfke nefret tohumlarını ekti. İzlenme rekorları kıran video bunun en bariz belgelerinden biridir. Artık insanlar sokaklarda Siyonizm karşıtı mı yoksa savunucusu mu diye ayırt etmeden Yahudilere saldırıyor.

Tel-Aviv yönetimi geldikleri noktanın farkında ve bunun paniğini yaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yıllarca silinmesi mümkün olmayan bir yalnızlığı, öfke selinin girdabından kurtulamayacaklarını biliyorlar. O yüzden katliam ve soykırım sonrası dünyada oluşan öfkeyi hangi algı çalışmaları ile ortadan kaldırabiliriz diye kafa patlatıyorlar.

İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netenyahu geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın artık en büyük savaş silahı olduğunu açıklayıp "X'i daha satın almamız gerekiyor" demişti. Soykırımı unutturup gündem değiştirmek, insanları başka duygu ve düşüncelere yöneltmek için ellerinden geleni yapıyorlar, müthiş algı oyunlarına giriyorlar.

Bu noktada ellerindeki her kullanışlıyı sahaya sürüyorlar. Yeryüzünde özellikle genç kesimde İsrail öfkesi çığa dönüştü. Büyük tehlike gördükleri bu gerçeği bertaraf etmek için gençliğin beyinlerini başka yönlere çekmeye çalışacak projeleri sahaya sürüyorlar. Özellikle sanal dünyada ve sosyal medyada yaşayan dünya gençliğini yeni sürüler halinde Soykırım düşüncesinden çıkarıp başka boyuta sokabilmek için ilginç yöntemleri sahaya sürdüler. Dünyaca ünlü Yahudi fizikçileri öne çıkarıp "Güneşin yanından geçen şehir büyüklüğündeki kütle bir kuyruklu yıldız veya meteor değil. Uzay aracı" diye konuşturdular.

Bir anda sosyal medyada "Uzaylılar geliyor. İstila başlıyor" diye inanılmaz bir yaygara koptu. Bizim Türk Ufocular dahil dünyada tüm uzaylı severler harekete geçti. Sosyal medyayı Uzaylı videoları ve iddiaları adeta istila etti. "Evlerinizde gıda stoku yapın." çağrılarından tutun "Dünyanın sonu geldi. Çok az insan hayatta kalacak" diye korku dağları pompalayanlara kadar muazzam bir algı çalışması yapıldı.

Hatta bizden "Uzay aracının dünyaya en yakın olacağı tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'dir. Bu asla tesadüf değil" diyen UFO kafalar bile çıktığını, Uzaylı istilasını buraya bağlayanları dahi gördük. MOSSAD'ın sosyal medya üzerinden gençliğe çektiği soykırımı unutturma operasyonuna bizden dahi önüne gelen alet oldu. Bir tane şaklaban İsrail televizyonlarına çıkmış "Önümüze geleni bombaladık. Şimdi sıra Türklere geldi" diyordu. Türkiye Trump'ı bile hizaya getirip Gazze'de barışı sağlayacak, hatta buraya asker bile gönderecek duruma gelince, Gaze'de Türk bayrakları görünce şaftları kaymaya başladı.

"Şimdi sırada Türkleri bombalamak var" diyen o şaklabanı apar topar tekrar ekrana çıkarıp "Ben şaka yapmıştım" bile dedirttiler. Dünyadaki öfke selini ve Türkiye'nin ABD'yi bile yanına çekip barışa ikna ettiği gücü görünce paniğe kapıldılar. Büyük korku yaşıyorlar. Amerikalı senatör ekranlara çıkmış "İsrail'in binlerce sivili öldürüp soykırım yaptığı bombaları biz gönderdik. Tam 22 milyar dolarlık bomba yardımıyla soykırımın üçte iki maliyetini Amerikan halkının vergileri karşıladı. Utanç verici" diye bağırıyordu.

Temsilciler Meclisi üyesi bir milletvekili "Bir Hıristiyan'ın cennete gitme garantisi nasıl soykırımcı İsrail'e hizmet etmekten geçer. Bu nasıl din anlayışı. Böyle saçmalık mı olur. İnsanlar artık uyandı ve her şeyi görüyor. Uyanış var. Yok olacaklar. Onlara para karşılığı ABD'de hizmet edenler de yok olacak" diye canlı yayı da çığlık atıyordu. İsrail'e hizmeti cennetin anahtarı gören Evanjelist Hıristiyanları yerin dibine sokuyor, uyanışın çığa dönüştüğünü haykırıyordu. İsrail'e sınırsız destek ve özellikle genç kesimdeki Yahudi karşıtlığının sele dönüşmesi yüzünden Amerika'nın iç savaşa gireceğini haykıran askerler, siyasiler, stratejistler fışkırıyordu.

Aslında İsrail kendisinin olduğu kadar ABD'nin de güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bunu görünce korku dağları oluştu. Şimdi korku pompalayarak, Uzaylı istilası algısıyla dünyanın gündemini değiştirmeye çalışan ve zavallı duruma düşen bir Siyonizm var karşımızda. Daha da beter olacaklar. Çünkü tarih boyunca zulüm yapanın, çocuk, bebek öldürmeyi bile meşru sayanın, askerlerine video çektirerek "O bebekler terörist. Ölmeyi hak ediyorlar. Ben 99 tanesini öldürdüm" diye gururla bağırtanların beli asla doğrulmamıştır.

Belalarını bulacaklar. Musa Aleyhisselam doğduğunda, bütün bebekleri öldürmesine rağmen Peygambere dokunamayan Firavun gibi öfke denizinde boğulacaklar.