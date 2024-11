BEKİR HAZAR

ŞAKA değil gerçek. Trump daha koltuğa oturmadan ilk darbeyi CHP Amerika temsilciliğine indirdi.

Hem de fena halde.

CHP ABD temsilcisi olarak çalışan Yurter Özcan, 21/11/2024 tarihinde Facebook'da ilginç bir paylaşım yaptı.

"Kamuoyuna duyurulur" diye başlayan o açıklamada Genel Başkan Özgür Özel'e yaylım ateşi vardı.

Haydi gelin CHP ABD temsilcisinin o satırlarına gidelim; "Bugün Özgür Özel ABD'nin her eyaletinde temsilcilik açacaklarını ve CHP'nin yurt dışı örgütlerine FETÖ ve PKK'nın sızmasına karşı MİT'den yardım isteyeceklerini açıklamış.

Kendisi merak etmesin bugüne kadar CHP ABD Temsilciliğine hiçbir terör örgütü sızamadı. Bu kasıtlı, düşüncesiz yorum, yüzde 85 oy aldığımız ve 4,000'den fazla üyesi olan CHP ABD örgütünü zan altında bırakmayı amaçlamaktadır.

Genç yaşlarımdan itibaren memleket meselelerine ilgi duydum. Siyasete olan ilgim, Atatürk hayranlığımdan gelir. 2009 senesinde, henüz 27 yaşındayken FETÖ tarafından Ergenekonculukla suçlandım; o sene Washington'da yaptığım çalışmaları Cumhuriyet gazetesi manşetten verdi.

Ergenekon kumpasından FETÖ'nün sorumlu olduğunu ABD Kongresinde düzenlediğim toplantılarla anlattım. Siyasete o sene Sayın Deniz Baykal'ın daveti ile katıldım. Ben 2009'da bu çalışmaları yaparken, Özgür Bey Manisa kırsalında eczanede kalfalık ile uğraşıyordu. Kendisine tavsiyem bilmediği konularla ilgili çok yorum yapmasın, AK Parti ile yumuşama uğruna partilileri rencide etmeyi bir an önce bıraksın.

Atatürk sevdalısı CHP'lilerin değil ama Bülent Arınç'ın kahramanı olan Özgür Özel'in bizleri anlamasını beklemek de bir hata olur…" Vay vay idi durumlar.

Koltuğu Trump'a devretmeye hazırlanan Biden, seçilmeden önce seçim vaadi olarak ekranlarda "Erdoğan'ı indireceğim" diyordu.

Daha önce darbelerle, Gezi olayları ile çok sayıda tüm seçenekleri denemişler ama bir türlü başarılı olamamışlardı. Başarılı oldukları tek şey rezillikti.

Joe Biden o "Erdoğan'ı indirme vaadi"nde bu defa muhalefete yardım ederek bu işi başaracaklarını anlatıyordu. Bulacakları verimli muhalif liderlerle Erdoğan'ı indireceklerini iddia ediyordu. Ancak Biden bu vaadinde de fena çuvallayınca CHP ABD karıştı adeta. Genel Merkez'den ABD'deki partililere operasyon başlatıldı. Neler oluyordu? Bu sorunun cevabına geçmeden önce CHP ABD'yi çok iyi tanıya dostumla yaptığımız sohbete geçelim...

Beyaz Türklerle doldurulmuş Amerikan CHP'sinin Türkiye'deki genel başkana zehir zemberek sözler sarf etmesi, "Sen daha Manisa kırsalına eczane kalfalığı yaparken" diye küçük gören cümlelerle adeta ateş edilmesini bakın nasıl yorumladı; "Bu demektir ki, CHP-DEM ortaklığına 2028 seçimleri için ABD'den Beyaz Türk lider aranıyor. Yerli ve Milli görünümlü, FETÖ ile ilgisi olmayan, MİT'ten de yardım alınarak ABD'nin her eyaletinde temsilcilik açarak uygun Beyaz Türk Başkan adayları yola çıkmaya başlarlar artık.

Dönüşüm hızlanıyor." Aynen böyle diyordu dostum. Ve Namık Tan'ı işaret ediyordu.

"Onu tebrik etmek lazım" diye ekliyordu. Namık Tan ABD'den gelip CHP'de gölge lider olmuştu adeta.

Dönüşümün çarkları sessizce onun eliyle çevriliyordu.

Peki CHP-ABD'ye genel merkez tarafından niçin operasyon çekiliyor ve ortalık bir anda suçlamalar furyasına dönüşüyordu.

Dostum bu konuda da net ve mantıklı konuşuyor ve diyorki; "CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan İngiltere'de Master yapmış ve Washington Enstitüsü isimli Yahudi düşünce kuruluşunda yetişmiş bir uzman. Hem Baykal hem de Kılıçdaroğlu dönemlerinde ABD CHP temsilcisi olarak çalışan birisiydi. Acaba şimdi niye Özgür Özel CHP'si tarafından dışlanıyor? Cevabı gayet basit. 4000 üyeli CHP ABD örgütü son seçimde DEMOKRATLAR'ı ve Harris'i desteklediler. Trump kazanınca karşı hamle geldi ve Yurter tayfası tasfiye ediliyor." "Erdoğan'ı indirmek için muhalefete yardım edeceğim sözü veren" Biden, belli ki CHP ABD'nin gönüllerinde taht kurmuştu. Seçimlerde CHP ABD, tüm gücüyle ve ruhuyla sonuna kadar Biden'ı destekleyince sonunu hazırlamıştı adeta. Trump kazanınca kaybeden onlar olmuştu. Kaybedenlerle, CHP'nin ABD'de Trump yönetimi ile ilişki kurması mümkün değildi. Hatta CHP lideri Özgür Özel'in ABD'ye seyahat edeceği öne sürülüyor, muhalefetin en yandaş kalemlerinden, yazarlarından "Sakın gitme, kapılarda beklersin ancak Kemal Bey gibi hamburger yiyip dönersin" diye çağrılarla uyarıda bulunuluyordu. Özgür Bey, kaybedenler kulübüyle Trump yönetimi karşısında tost olmamak için belli ki düğmeye basmıştı.

CHP ABD'yi en iyi bilenlerden olan dostum finalde şu yorumu yapıyordu; "Yurter'in Facebook paylaşımları incelendiğinde, tam ulusalcı, Kemalist, laik ve hatta yerlici bir tip ortaya çıkıyor. Ama yeni CHP-DEM ortaklığı için yeterli olmadığı ve Özgür Özel tarafından çizilince isyan bayrağı açtığı anlaşılıyor. CHP ABD kazanı da kaynıyor hem de fokur fokur… Beklenen bir gelişmeydi." Öyle veya böyle, CHP-ABD temsilciğine Joe Biden'ı desteklemek pahalıya patladı. "Erdoğan'ı indireceğim" diyen adamın peşinden gidenler fena indiriliyor şimdi. "Eczacı kalfası" diye hedef alınan Özgür Özel operasyon kararı aldı ama buna Ekrem İmamoğlu kanadı seyirci mi kalacak? Onların da yeni bir temsilci için hamlesi olur mu? Bunu zaman gösterecek. CHP'deki kavga sınırları aşıp Amerikalara kadar uzandı artık. Bu kavgalar elbette ki partideki ulusalcığı ortadan kaldırmaya devam edecek ve daha da hızlanacak.

Kemalist geçinen ve "Ulusalcıyım" diyenler, neler olduğunu anlamadan hala bön bön bakmayı sürdürecekler.