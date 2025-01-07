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Engelli aylığı bağlananlar dikkat!

ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

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Eklenme Tarihi 7 Ocak 2025

Yüzde 50 vergi indiriminden dolayı 2.5 yıldır emekli maaşı almaktayım. Tekrar aktif olarak çalışmaya başlarsam bu maaşım kesilir mi? Adıma prim kesilmesinin faydası ya da zararı var mı? S.V.
Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez.

Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur.

Şöyle ki; çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazası-meslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir. Ancak malullük maaşı bağlananlar emekli olduktan sonra çalışırlarsa maluliyetleri biter ve maaşı kesilir. İki durumu birbirinden ayırmak gerekmektedir.

Sürekli bakıma muhtaç derecede bedensel engelli bir çocuğum var. Kuaför olarak çalışıyorum. Engelli çocuğumdan dolayı erken emeklilik hakkım olduğunu öğrendim. Bu haktan nasıl yararlanabilirim? S. AKAN
5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Bu ilavenin yapılabilmesi için kadın sigortalının bu durumunu SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve SGK sağlık kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi zorunludur.

Bu hak kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008'den sonraki süreler için geçerli olduğundan, ilave edilecek sürenin tespitinde SGK sağlık kurulu kararında belirtilen tarih dikkate alınır.

Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, SGK sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu açıklamalar ışığında, SGK tarafından yetkilendirilen bir hastaneden sağlık raporu alıp çocuğunuzun durumunu tespit ettirmeniz ve SGK'ya başvurmanız halinde, SGK sağlık kurulunun vereceği muhtaçlık kararı tarihinden itibaren geçen çalışma sürelerinizin dörtte biri toplam prim gün sayınıza eklenecek ve sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak özetlenebilecek emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayınızı doldurmanız kolaylaşacaktır. Bu yolla emekliliğiniz de daha erken mümkün olabilecektir.

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