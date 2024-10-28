ALİ ŞERBETÇİ

■ Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?

İş Kanunu'na göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle yapılan işten çıkartma haksız çıkartmadır.

İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Yargı sürecini başlatabilir veya Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz.

Böylece tazminatlarınızı alabilirsiniz.



■ İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. İş yerime ne kadar zaman öncesinden ayrılacağımı bildirmem gerekir? İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? G.M.

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır.

İş yerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.

Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse karşı taraf bu süreler kadarki ücretleri talep edebilir. Bu nedenle işverenin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır.