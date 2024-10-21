ALİ ŞERBETÇİ

Ölen babamdan maaş almaktayken evlendim ve tarafıma toplu para verildi. Daha sonra boşandım ve babamın maaşını almaya devam ediyorum. Şimdi yeniden evleneceğim. Acaba tekrar evlenme yardımı alabilir miyim?

Çeyiz yardımı, yetim maaşı almakta iken evlenen kız çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere verilen ödemedir.

Siz ilk evlendiğinizde çeyiz yardımı aldığınızdan, tarafınıza ikinci kez çeyiz yardımı yapılmaz.



Rahmetli babamdan dolayı ölüm aylığı alıyordum. Eylül 2022'de evlendim ve SGK bana çeyiz parası verdi. Ancak evliliğim yoluna gitmedi ve geçen ay eşimden boşandım. SGK'ya babamın aylığının yeniden bağlanması için başvurdum ancak evliliğimin üzerinden 2 yıl geçmesi gerektiğini söylediler. Boşandığım için yeniden hak sahibi olmuş olmuyor muyum?

5510 sayılı Kanun'un 37'nci maddesine göre evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir veya aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenmektedir.

Evlenme ödeneği, hak sahibi kız çocuğunun son aylık tutarının 24 ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Evlenme ödeneği alan hak sahibinin gelir ve aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde, bu süre içinde tekrar gelir ve aylık bağlanmaz ve bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm gelir ve aylıklarının başlangıcı, iki yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ay başı olur.



Özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?

İş Kanunu'na göre, işçi fazla mesai yapmak zorunda değildir.

Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz.

Bu nedenle yapılan işten çıkartma haksız çıkartmadır.

İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız bulunmaktadır.

Bu durumda yargı sürecini başlatabilir, Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz. Böylece, tazminatlarınızı alabilirsiniz.



Raporlu olduğumuz tarihlerde yol ve yemek ödemesi yapılmıyor. Bu doğru mudur? D.K.

Nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedellerinin günlük tutarları ile ayda kaç gün üzerinden ödeneceğinin ihale şartnamesinde belirtilmesi zorunludur. Buna göre, haftanın 5 günü çalışılan iş yerlerinde 22 gün, haftanın 6 günü çalışılan iş yerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek bedelleri hesaplanacaktır. Yol ve yemek bedelleri fiili çalışma karşılığı ödenen ücretler arasındadır.

Bu itibarla, çalışılmayan yahut raporlu olunan günlerde işverenin işçiye yol ve yemek bedellerini ödememesi mümkündür.