ALİ ŞERBETÇİ

■ İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşveren ile işçi arasındaki ilişki, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.



■ Yaşadığım bir sağlık sorunu nedeniyle yakınlarım bana alternatif tıp yöntemlerine başvurmamı öneriyorlar. Yaptığım araştırmalara göre, akupunktur, sülük, mezoterapi, hipnoz, hacamat gibi bir çok alternatif tıp yöntemi varmış. Ben bu yöntemlerden birinden yararlanmak istesem, SGK tedavi giderlerimi karşılar mı? Akupunktur tedavisi benim için oldukça cazip görünüyor. A. GÜVEN

Son yıllarda ülkemizde bir çok sağlık kuruluşunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaya başlandı. Bu nedenle basında da sık sık akupunktur, sülük, mezoterapi, hipnoz, hacamat, fitoterapi, refleksoloji, homeopati, osteopati, ozon, apiterapi, proloterapi, larva, müzikterapi gibi yöntemlerle ilgili haberler ve bu yöntemlerin doktorlar tarafından önerilebileceği yönünde görüşler yer alıyor. Ancak 5510 sayılı Kanunun 64. maddesine göre "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri" SGK tarafından finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle, başvurmak istediğiniz geleneksel, tamamlayıcı veya alternatif tıp yönteminin bilimsel geçerliliği doktorunuzla sizin aranızda görüşülecek bir konu olmakla birlikte, bu yöntem için SGK size tedavi yardımı sağlamayacak, tedavi giderlerinizi karşılamayacaktır.



■ 3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi gerekiyor? Tekrar işe başlayıp normal prim günümü doldurabilir miyim? R.K.

İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

1475 sayılı İş Kanunu uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır.

Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak belirtilen şekilde işten kıdem tazminatı alarak ayrılıp kısa bir zaman sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlamak risk taşımaktadır. Çünkü eski işveren dava açıp tazminatı isteyebilir. İş yargıya taşınırsa Yargıtay'ın karar verirken bakacağı kriter başka bir işe girmek için mi kıdem tazminatı istenmiş yoksa gerçekten emeklilik yaşını beklemek için mi ona dikkat edecektir. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekir. Yine belirtilen şekilde tazminat alarak işten ayrıldıktan sonra çalışmanın yasal olarak bir sakıncası yok ama SGK 'dan alınacak belgenin bir örneği yine SGK dosyanızda mevcut olacağından ikinci bir kez aynı şekilde tazminat yazısı alamazsınız. Fakat ekonomik şartlar nedeniyle tekrar çalışmaya başlamanızda ve normal prim gününüzü tamamlamada sakınca yok.