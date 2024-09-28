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ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 28 Eylül 2024

Çalışma şartlarının değişmesi işçiyi etkiler mi?

İşyerinin başka bir yere taşınması veya çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
İşveren ile işçi arasındaki ilişki, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde belirlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.
İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Yaşadığım bir sağlık sorunu nedeniyle yakınlarım bana alternatif tıp yöntemlerine başvurmamı öneriyorlar.
Yaptığım araştırmalara göre, akupunktur, sülük, mezoterapi, hipnoz, hacamat gibi bir çok alternatif tıp yöntemi varmış. Ben bu yöntemlerden birinden yararlanmak istesem, SGK tedavi giderlerimi karşılar mı? Akupunktur tedavisi benim için oldukça cazip görünüyor.
A. GÜVEN
Son yıllarda ülkemizde bir çok sağlık kuruluşunda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaya başlandı. Bu nedenle basında da sık sık akupunktur, sülük, mezoterapi, hipnoz, hacamat, fitoterapi, refleksoloji, homeopati, osteopati, ozon, apiterapi, proloterapi, larva, müzikterapi gibi yöntemlerle ilgili haberler ve bu yöntemlerin doktorlar tarafından önerilebileceği yönünde görüşler yer alıyor.
Ancak 5510 sayılı Kanunun 64. maddesine göre "Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri" SGK tarafından finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri arasında sayılmıştır. Bu nedenle, başvurmak istediğiniz geleneksel, tamamlayıcı veya alternatif tıp yönteminin bilimsel geçerliliği doktorunuzla sizin aranızda görüşülecek bir konu olmakla birlikte, bu yöntem için SGK size tedavi yardımı sağlamayacak, tedavi giderlerinizi karşılamayacaktır.

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