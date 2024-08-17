ALİ ŞERBETÇİ

■ Özel sektörde çalışan evli bir kadınım. Eşim çalışmamı istemiyor. İşten kendi isteğimle ayrılırsam tazminat alabilir miyim?

Nuran İş Kanununa göre kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik tarihiniz bir yılı geçmediyse işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Bunun için son işyerinizde en az bir yıl çalışıyor olmanız gerekir. çalıştığınız süreye göre son brüt maaşınızdan hesaplanacak tazminatınız size ödenecektir. bunun için işyerine vereceğiniz dilekçeye evlilik cüzdanının fotokopisini de eklemeyi unutmayın. Bunun dışında eşinizin çalışmamanızı istemesi halinde işten ayrılmanız tazminat nedeni sayılmaz.



Yaklaşık 2 yıldır bir gıda firmasında sigortalı olarak çalışıyorum.

Mesaim bittikten sonra da kapıcı dairesinde oturduğum apartmanın çöp alma ve temizlik işlerini yapıyorum. Bu işler karşılığında herhangi bir ücret almıyorum ama bina yöneticisi benden kira almıyor ve oturduğum dairenin elektrik ve su faturaları apartman aidatlarından ödeniyor. Ben burada da sigortamın yapılmasını gerektiğini düşünüyorum ama bina yöneticisi, hem ücret almadığım hem de diğer işyerimden sigortalı olmam nedeniyle sigorta yapılamayacağını söylüyor. Bu düşünce doğru ve yasal mı, sigortamın bildirilmesi gerekmez mi? H.T

Sayın okurum, 5510 sayılı Kanuna göre; sigortalı çalıştıran her bir işverenin, diğer işverenin yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi zorunludur.

Yöneticiler kapıcılık işleri yapanları bildirmekle yükümlü!

Bu nedenle, bina yöneticisi de işveren vekili sıfatıyla hareket ederek binada kapıcılık işlerini yapan kişileri sigortalı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Kapıcının diğer işyerinden bildirilen sigortalılık durumu, bina yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir durum değildir. Ancak burada dikkate edilecek husus, kapıcı olarak çalıştırılan kişilerin kısmi süreli olarak SGK 'ya bildirilmesinin mümkün olduğudur, yani kapıcı ayda 30 günden az süre ile sigortalı olabilir.

Kapıcı apartman yönetiminden ücret almıyorsa!

Kapıcının apartman yönetiminden ücret almıyor olması sigortalılık niteliğini etkilemez. Her ne kadar ücret alınmıyor olsa da, kapıcı dairesinde kira ödemeden oturması ve elektrik ve su faturalarının apartman aidatlarından ödeniyor olması, kapıcının bu işleri bir maddi menfaat karşılığı yürüttüğü anlamına gelir ve aylık asgari ücret esas alınarak sigortalı bildirilmesi gerekir.



ASKERLİKTEN SONRA

İŞSİZLİK AYLIĞI

ÖDENİR Mİ?

■ Ali bey; halen şu anda işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım.

Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? V.Y.

Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.

Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.



İŞTEN ÇIKARTILMADAN

TAZMİNAT ALINMAZ

■ 2019 Eylülde işe başladım ama sigortamı 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlattılar, sigortasız çalıştığım sürenin tazminatını alabilir miyim? Halen aynı iş yerinde çalışmaktayım. R.K.

İşyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatının hesabında ilk işe giriş tarihiniz esas alınır. Bunun içinde iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin tespit edilmesi ve giriş tarihinizin belirlenmesi gerekir.