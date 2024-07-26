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ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 26 Temmuz 2024

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Mesai için onay şart mı?

Ben özel sektöre ait bir fabrikada çalışıyordum. Fazla mesai yapmadığım için işten çıkartıldım. Bu olay normal mi, ne yapmalıyım?
İş Kanunu'na göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin yıllık onayını almak zorundadır.
Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle yapılan işten çıkartma haksız çıkartmadır. İhbar ve kıdem tazminatı hakkınız vardır. Yargı sürecini başlatabilir veya Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü(ne şikayette bulunabilirsiniz.
Böylece tazminatlarınızı alabilirsiniz.

İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. İşyerime ne kadar zaman öncesinden ayrılacağımı bildirmem gerekir? İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? G.M.
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır.
İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse karşı taraf bu süreler kadarki ücretleri talep edebilir. Bu nedenle işverenin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır.

İşyerimizde çalışan işçilerimizin bir kısmı çok sık sigara molası veriyor. Kendilerine firma ilkeleri açısından sigarayı bırakmalarını söylüyoruz ancak birkaçı bırakmadı. Bu çalışanları tazminatsız olarak işten çıkartırsak ilerde mahkemeye vererek hak kazanma şansları var mıdır? Hacer A.
İş Kanunu'na göre; sigara içtiği için işçiyi tazminatsız işten çıkartamazsınız. Ancak sigara içme molaları belirleyip bu süreler içinde sigara içmelerini sağlayabilirsiniz.
Önceden belirlenmiş molaların dışında sık sık sigara içmeye gidiliyorsa bununla ilgili olarak kendilerini yazılı olarak uyarabilirsiniz. Bu uyarılara rağmen bu alışkanlığını terk etme konusunda ısrarlı davranmaya devam edilirse, işverenin emir ve talimatlarına uymama nedeniyle iş sözleşmesihi feshedebilirsiniz.

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