PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik
ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 13 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik

Ali Bey, ben 1996 yılında bağkura başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK kapsamında çalışmam var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da bağkurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? F. OKUR Sayın Okurum, sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir. Sizde 1996 yılındaki girişinizden dolayı bu mevzuata tabisiniz. Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son yedi senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır.
Dolayısı ile emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3,5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son iki yılı yani 720 günü farlı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. Bir sorun çıkmaz. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise; toplamda hangi kuruma en fazla prim ödenmişse o kurumdan emekli olunabilecektir. 3,5 yıl şartı ortadan kalkmıştır.

Ali Bey, emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler mi? Bir artış söz konusu olur mu? R. KORKMAZ Sayın Okurum, sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası Primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamayacakları gibi bu primlerin emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenler ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İş hayatına 18 yaşından önce girenler dikkat! 09 Temmuz 2024, Salı Ücreti geç ödenen çalışanlar dikkat! 01 Temmuz 2024, Pazartesi Çeyiz yardımı bir kez yapılır 23 Haziran 2024, Pazar İşyeri taşınan nasıl tazminat alır? 21 Haziran 2024, Cuma
3 çocuk babası Hakan Ural kızlarını paylaştı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Küçük kardeşi Gigi ile...
Hakan Ural kızlarını paylaştı!
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu! O anlar kamerada
İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu!
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
Cenk Tosun Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları
SGK listeyi açıkladı! 1993-2019 arası adı soyadı listede olan herkes emekli
Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'dan F.Bahçe'ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA