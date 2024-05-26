ALİ ŞERBETÇİ

■ Şu an kendi iş yerimden Bağkurluyum, sigortaya geçmek istiyorum. Kendi iş yerimden sigortaya geçebilir miyim? F.S.

Sayın Okurum, Bağkur sigortalılık şartlarını taşırken SSK'lı çalışmanızda herhangi bir sakınca yok.

Yani Bağkurluyken SSK primi ödeyebilirsiniz. Ancak, SSK primini kendi iş yeriniz üzerinden gösteremezsiniz.

Kimse kendine ait iş yerinde SSK kapsamında çalışıyor gösterilemez. SSK'lı olabilmek için işveren ile iş akdi yapmak gerekir.

Kimse de kendisi ile iş akdi yapamayacağından kendine ait iş yerinden SSK kapsamında çalışılamaz.

Bu nedenle başkasına ait bir iş yerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu nedenle SSK kapsamında prim ödeyebilmeniz için başkasına ait iş yerinde fiilen çalışmalısınız.



■ Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, iş yerine getirdim ama bu yazıya rağmen iş yerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Tüm yolları yazar mısınız? A.K.

Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin.

Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler.

Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faizde talep edebilirsiniz.